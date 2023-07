Prezes Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA, niem. Bundeskriminalamt) wraz z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Społeczności, Federalnym Ministerstwem Spraw Rodzinnych, Seniorów, Kobiet i Młodzieży oraz Infolinią ds. Przemocy wobec Kobiet przedstawili we wtorek (11 lipca) raport dotyczący przemocy domowej za rok 2022. Przedstawione w nim dane nie napawają optymizmem i to także z perspektywy polskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Przemoc domowa w Niemczech. Statystyki się pogarszają: Obraz sytuacji powinien wszystkimi wstrząsnąć

BKA coroczne raporty o przemocy domowej publikuje od 2015 roku. Uwzględnia on zarówno przemoc ze strony partnera, jak i przemoc wyrządzaną przez rodziców, dzieci, rodzeństwo i innych krewnych. Z dokumentu za 2022 rok wynika, że przemoc domowa wzrosła o 8,5 proc., a łączna liczba ofiar wyniosła 240 547 osób. - Obraz sytuacji powinien wszystkimi wstrząsnąć: Przemoc domowa jest częścią codzienności w Niemczech. Nikt nie powinien zostawiać poszkodowanych samych. Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, ale poważnym problemem we wszystkich grupach społecznych - mówiła ministerka spraw wewnętrznych Nancy Faeser. - Przemoc nie zaczyna się od bicia czy znęcania się, ale także od prześladowania i znęcania psychicznego - podkreśliła.

Tłum kobiet "przywitał" matkę Kamila z Częstochowy. "Morderczyni!"

- Prawie co dwie minuty w Niemczech człowiek pada ofiarą przemocy domowej. Co godzinę ponad 14 kobiet jest ofiarami przemocy ze strony partnera. Niemal każdego dnia partner lub były partner próbuje zabić kobietę - wymieniała Faeser. - Liczby pokazują smutną rzeczywistość: przemoc wobec kobiet to codzienny problem, który dotyka całe społeczeństwo - dodała.

Przemoc ze strony partnera wzrosła w skali roku o 9,1 proc., do 157 818 ofiar. Przemoc w domu dotyczy w 80,1 proc. przemocy ze strony partnera. W 71,1 proc. wszystkich przypadków ofiarami przemocy domowej są kobiety. 78,3 proc. podejrzanych o przemoc ze strony partnera to mężczyźni, natomiast w ogólnym ujęciu sprawcami przemocy domowej w 76,3 proc. przypadków są właśnie mężczyźni. Większość ofiar, jak i podejrzanych to osoby między 30 a 40 rokiem życia. Ponad połowa ofiar przemocy ze strony partnera mieszkała z podejrzanym.

Przemoc domowa w Niemczech a sprawa polska. Ponad 3,5 tys. Polaków podejrzanych o przemoc domową

Raport BKA zawiera w sobie także ponury polski wątek. Dokument pokazuje bowiem także, jak przemoc domowa wygląda wśród mieszkających w Niemczech osób, które są innej narodowości. W 2022 roku odnotowano 49 388 ofiar wśród cudzoziemców (wzrost z 43 443 w roku 2021).

Rzeszów. Rodzice podejrzani o znęcanie się nad trzymiesięcznym dzieckiem

W przypadku nie niemieckich ofiar-kobiet przemocy ze strony partnera 11,2 proc. to Turczynki, 10,8 proc. Polki, 7,4 proc. Syryjki, 6,7 proc. Rumunki, 4,2 proc. Afganki, 3,9 proc. Serbki. 15,7 proc. męskich sprawców przemocy ze strony partnera to Turcy, 8 proc. Polacy, 7,1 proc. Syryjczycy, 5,3 proc. Rumuni, 4,6 proc. Włosi, 4 proc. Afgańczycy. Polacy nie zostali jednak wymienieni w statystykach dotyczących sprawców przemocy będących imigrantami na ofiarach-imigrantach.

Zarejestrowano łącznie 129 332 popełnionych przestępstw (i ich usiłowania) związanych z przemocą wobec partnera. 64,3 proc. podejrzanych było obywatelami Niemiec (83 144). Proporcja podejrzanych mężczyzn to 75,9 proc. (63 114) do 24,1 proc. (20 030) podejrzanych kobiet. Wśród podejrzanych spoza Niemiec 2,8 proc. (3 604) stanowili obywatele Polski. Cały raport można przeczytać na stronie BKA pod tym adresem.