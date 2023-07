Prigożyn miał leczyć się w klinice związanej z córką Putina. "Ma wycięty żołądek i jelita!"

Nieoficjalne informacje na temat zdrowia przywódcy grupy Wagnera podał w środę rosyjski niezależny portal Projekt. Jak przekazano w materiale, na decyzję o buncie Jewgienija Prigożyna mogły wpłynąć jego poważne problemy zdrowotne, które mają powodować chwiejność zachowania "kucharza Putina".

Prigożyn miał być długo leczony na raka. W tle klinika związana z córką Władimira Putina

- Miał raka. Teraz wydaje się, że proces powiększania się guza zatrzymał się - powiedział w rozmowie z portalem jeden z jego najemników, który pracował z Prigożynem w ostatnich latach. - To człowiek z wyciętym żołądkiem i jelitami - stwierdził inny rozmówca. Obaj twierdzą, że szef Grupy Wagnera przez długi czas był leczony na raka okolicy brzucha i przeszedł poważną terapię. Z powodu choroby Prigożyn ma prowadzić zdrowy tryb życia i przestrzegać ścisłej diety. Jak zauważył jeden z jego wieloletnich pracowników, tylko raz zobaczył, jak szef "pozwolił sobie wypić szklankę lemoniady". Zauważmy, że po rewizji dokonanej w domu Prigożyna odkryto między innymi prywatną salę szpitalną. Znaleziono tam też duże ilości "białego proszku", jednak jego pracownicy przekazali, że nigdy nie widzieli, by brał narkotyki. Prigożyn miał też zakazać swoim najemnikom kontaktu z dilerami w Afryce i Syrii.

Jak donosi Projekt, Prigożyn był leczony w elitarnej klinice Sogaz, która jest związana z Marią Woroncową, córką rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Miał być jednym z jej pierwszych klientów o statusie "super VIP". "Dziennikarze znaleźli niejakiego Dmitrija Geilera na liście klientów VIP. Podczas przeszukań w domu Prigożyna siły bezpieczeństwa znalazły paszport na nazwisko tej osoby, ale ze zdjęciem szefa Grupy Wagnera" - pisze "The Moscow Times".

Prigożyn miał plan B? W jego biurze dokonano ciekawego odkrycia

Jewgienij Prigożyn i jego bunt. Nieudany "marsz na Moskwę"

W piątek 23 czerwca późnym wieczorem Jewgienij Prigożyn przekazał, że oddziały wagnerowców znalazły się pod zmasowanym ostrzałem rakietowym ze strony rosyjskiej i zapowiedział działania odwetowe. Tej samej nocy poinformował, że jego bojownicy wkraczają do Rostowa nad Donem. Prigożyn podkreślił, że wracają oni z frontu do kraju i planują wejść do Moskwy, bo konieczne jest przywrócenie ''sprawiedliwości w armii''. Po pełnej napięcia i szybkich zwrotów akcji sobocie Prigożyn oświadczył wieczorem, że jego grupa jednak wycofuje się z marszu na stolicę i wraca do swoich baz. Na decyzję przywódcy wagnerowców o zakończeniu buntu miał wpłynąć Alaksandr Łukaszenka.

- Nie maszerowaliśmy, aby obalić przywództwo Rosji. (...) Celem marszu było uniknięcie zniszczenia Wagnera i pociągnięcie do odpowiedzialności urzędników, którzy poprzez swoje nieprofesjonalne działania popełnili ogromną liczbę błędów - powiedział. - Maszerowaliśmy, aby zademonstrować nasz protest, a nie obalić rząd - mówił po marszu dowódca Grupy Wagnera. - Nasz marsz pokazał wiele problemów, o których mówiliśmy do tej pory, przede wszystkim bardzo poważne z bezpieczeństwem w Rosji - można było usłyszeć na nagraniu. - Oczywiście tam były też inne problemy, ale pokazaliśmy sposób organizacji, jaki trzeba wprowadzić w rosyjskiej armii - twierdził Prigożyn. Jak mówił, "w ciągu 24 godzin przeszli terytorium, które odpowiada odległości od Kijowa do samego Użhorodu na zachodzie Ukrainy". - To pokazuje, że gdyby specjalną operację wojskową [tak Rosja nazywa wojnę w Ukrainie, którą wypowiedziała - red.] rozpoczętą 24 lutego 2022 roku przeprowadzały siły tak wyszkolone, zmotywowane i dowodzone jak Grupa Wagnera, tę operację można by przeprowadzić zgodnie z planem w jedną dobę i zakończyć sukcesem - mówił Prigożyn.

