Rosyjski dowódca zastrzelony podczas joggingu. Media: Mógł zostać namierzony przez popularną aplikację

Rosyjski dowódca Stanisław Rżycki został zastrzelony podczas joggingu. Jak się okazało, miał on założone konto w popularnej aplikacji Strava, gdzie systematycznie dzielił się swoimi osiągnięciami z przejażdżek rowerowych i joggingu. Rosyjskie media podają, że wojskowy mógł zostać namierzony właśnie poprzez aplikację. Zabójca dowódcy mógł korzystać ze Stravy, aby śledzić jego ruchy. Jedna z regularnych tras Rżyckiego miała bowiem obejmować park, w którym mężczyzna został śmiertelnie postrzelony.

Ukraiński wywiad przekazał w serwisie Telegram, że "Rżycki został siedmiokrotnie postrzelony z pistoletu Makarow około 6 rano. W wyniku ran postrzałowych zmarł na miejscu" - poinformowano. Przypomnijmy, że pierwotnie informowano, iż mężczyzna został postrzelony cztery razy. "Z powodu ulewnego deszczu park był opuszczony, więc nie było świadków, którzy mogliby podać szczegóły lub zidentyfikować napastnika" - napisano.

Ostatnia aktywność dowódcy w aplikacji Strava jest sprzed trzech dni, kiedy to w niedzielę 9 lipca odbył 22-kilometrową przejażdżkę rowerową w lesie w Kraju Krasnodarskim. To ostatnie zdjęcie, które umieścił Rżycki.

Kraj Krasnodarski. Rosyjski dowódca zastrzelony podczas joggingu

Rosyjski Komitet Śledczy rozpoczął dochodzenie w sprawie zabójstwa urzędnika departamentu mobilizacji w Krasnodarze na południu Rosji - poinformowała w poniedziałek rosyjska państwowa agencja prasowa TASS, która wcześniej podała, że Stanisław Rżycki został zastrzelony w poniedziałek rano podczas joggingu w pobliżu kompleksu sportowego Olympus. 42-latek miał siedem ran postrzałowych, zmarł na miejscu. Według śledczych do dowódcy strzelono w głowę i w klatkę piersiową. "Śledztwo zostało przydzielone do pierwszego wydziału, do spraw bardzo ważnych, w regionalnym biurze Rosyjskiego Komitetu Śledczego" - cytowało oświadczenie TASS.

Stanisław Rżycki odpowiadał za mobilizację wojskowych w Krasnodarze. Był kapitanem marynarki wojennej i dowodził okrętem podwodnym Krasnodar Floty Czarnomorskiej, który atakował Ukrainę. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony to "okręt podwodny z napędem spalinowo-elektrycznym zaprojektowany do zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych, stawiania min i prowadzenia rozpoznania". Na pokładzie okrętu znajdują się pociski Kalibr. Rżycki brał udział w ataku rakietowym na Winnicę 14 lipca 2022 roku. Według ukraińskiego wywiadu okręt Krasnodar przeprowadził atak właśnie przy użyciu pocisków Kalibr. Zginęło 27 cywilów, w tym troje dzieci. Kijów uznał to za zbrodnię wojenną, a wywiad wojskowy zapowiedział, że będzie ścigał sprawców tego ataku.