Nie żyje Grzegorz, który zaginął w Japonii. Najpierw znaleziono jego plecak, potem ciało

Grzegorz Gawlik był podróżnikiem i twórcą projektu "100 wulkanów". Przedsięwzięcie, które było realizowane od 2006 roku, polegało na eksplorowaniu stu wulkanów, z których przynajmniej połowa musiała być aktywna. Pochodzący z Piekar Śląskich mężczyzna miał już na swoim koncie wiele podobnych wypraw. Po 10 latach udało mu się zrealizować połowę projektu.

Nie żyje Grzegorz Gawlik. Podróżnik z Polski zaginął w Japonii

Grzegorz Gawlik w tym roku wyruszył m.in. do Japonii. Dokładnie 7 kwietnia miał podjąć się eksploatacji wulkanu Ontake. Od tego dnia nie było już z nim kontaktu. Japońskie służby od razu rozpoczęły poszukiwania Polaka.



Akcja została jednak przerwana po 11 dniach, ponieważ szanse na odnalezienie żywego podróżnika spadły według służb do zera. W czerwcu bliscy Grzegorza Gawlika poinformowali, że akcja poszukiwania Polaka w Japonii zostanie wznowiona.

W piątek 7 lipca japońska ekipa poszukiwawcza natknęła się na plecak mężczyzny. Znajdował się on na wysokości 2350 metrów, w stromej dolinie i blisko południowo-wschodniego zbocza wulkanu Ontake. Chwilę później grupa natknęła się na ciało Polaka.

Grzegorz Gawlik nie żyje. 43-letni podróżnik zdobył 60 szczytów górskich

Grzegorz Gawlik miał 43 lata. W ramach projektu "100 wulkanów" udało mu się ustalić najwyższy, aktywny wulkan na świecie i odkryć najwyżej położone jeziora świata w masywie wulkanu Ojos del Salado. Niektóre miejsca były odwiedzane przez podróżnika kilka razy. Zgodnie z założeniami projektu, Gawlik miał zdobyć 100 wulkanów po 25 latach, jednak już po 10 latach był w połowie realizacji tego celu.

Grzegorz Gawlik zdobył 60 szczytów o wysokości czterech, pięciu, sześciu lub siedmiu tysięcy metrów, które zlokalizowane są m.in. w Himalajach, Kaukazie, Alpach, Andach czy Pamirze. Został wyróżniony nagrodą im. Andrzeja Zawady za osiągnięcia i projekt "100 wulkanów". Należał do Klubu Wysokogórskiego w Katowicach i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.