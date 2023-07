Dlaczego Ukraina nie jest w NATO? Zacharowa myślała i wymyśliła. "Polska chce dokonać inwazji"

We wtorek w Wilnie odbywały się spotkania pierwszego dnia szczytu NATO, gdzie między innymi skupiono się na omówieniu kwestii dotyczących członkostwa Ukrainy w strukturach sojuszu. Rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa, powiedziała we wtorek w wywiadzie dla telewizji Al Jazeera, że "Rosja miała cel, aby osłabić NATO, ponieważ Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i całe NATO miały cel, aby osłabić Rosję" - Wystarczy spojrzeć na ich oświadczenia od lat, chcieli osłabić nasz kraj - mówiła, powielając fałszywą narrację Kremla na temat początków pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda i Zełenski w Łucku oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej

Zacharowa: Ukraina nie jest zaproszona do NATO, bo Polska chce dokonać inwazji

Jeszcze większe zdumienie może powodować kolejna z tez, którą wygłosiła rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Zacharowa stwierdziła bowiem, że NATO nie oferuje Ukrainie członkostwa w Sojuszu, bo "Polska uważa zachodnią Ukrainę za część swojego terytorium i zamierza dokonać inwazji". - Obecnie istnieje oczywiste pragnienie Polski do inwazji na zachodnią część Ukrainy. Dlatego Ukraina nie jest zaproszona do NATO - opowiadała.

- NATO jest z pewnością zaangażowane w konfrontację z Rosją. Rozmawiamy o tym każdego dnia, że w odniesieniu do Rosji rozpoczęli wojnę hybrydową, co oznacza konfrontację wojskową, sankcje, presję, presję polityczną przeciwko Rosji - mówiła dalej rzeczniczka.

Jak stwierdziła "nie ma konfliktu rosyjsko-ukraińskiego" - On nie istnieje, ponieważ Ukraina jest wykorzystywana przez NATO, przede wszystkim przez USA i Wielką Brytanię, jako instrument do wywierania wpływu na Rosję - powiedziała, dodając, że państwa zachodnie "wierzą, że mają moralne prawo do zapewnienia sobie politycznej dominacji na świecie".

Wołodymyr Zełenski w Wilnie: Ukraina uczyni NATO silniejszym

Zacharowa: Rosja opiera się na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych i Rady Bezpieczeństwa ONZ

Zapewniała, że "rosyjskie rozumienie kwestii bezpieczeństwa i gwarancji bezpieczeństwa opiera się na rozumieniu prawa międzynarodowego, które obejmuje Kartę Narodów Zjednoczonych i cały pakiet dokumentów opracowanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ".

- To jest nasze rozumienie tego, jak należy budować pokój i jak należy budować świat - zapewniała o przestrzeganiu międzynarodowych zasad przez Rosję. Zacharowa nie wspomniała jednak o zbrodniach wojennych Rosji, a przede wszystkim atakach na ludność cywilną, których wojska Putina dopuszczają się na terenie Ukrainy od czasu pełnoskalowej wojny.

- Zgadzam się z tymi, którzy mówią, że prawo międzynarodowe jest naruszane w Ukrainie. Naprawdę popieram to stwierdzenie, ale pytanie brzmi, kiedy zostało ono naruszone, a było to w 2014 roku, kiedy w Kijowie, przeprowadzono niekonstytucyjny zamach stanu - mówiła rzeczniczka, stwierdzając, że wówczas to nie Rosja zaatakowała Ukrainę, a "USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska i kraje bałtyckie zjednoczyły się, aby obalić ukraińskie władze i doprowadzić do władzy tych, których wspierają".

NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, "gdy pozwolą na to warunki"

Rosyjskie media niezależne o szczycie NATO. "Przekroczony został punkt krytyczny"

Rosyjskie media niezależne, komentując przebieg szczytu NATO, podkreślają, że Ukraina nie dostała zaproszenia do członkostwa w Sojuszu. Jednocześnie zwracają uwagę na deklaracje poszczególnych państw w sprawie zwiększenia dostaw uzbrojenia.

Dziennikarka rosyjskiej telewizji niezależnej "Deszcz" Jekaterina Kotrikadze, relacjonując z Wilna przebieg szczytu NATO, mówiła o możliwym rozczarowaniu Ukraińców brakiem decyzji w sprawie członkostwa. - Wszyscy przedstawiciele państw NATO powtarzają w Wilnie, że Ukraina wstąpi do Sojuszu. Jednak takie obietnice słyszymy od czasów szczytu w Bukareszcie w 2008 roku. Od tamtej pory minęło 15 lat - podkreśliła dziennikarka.

Z kolei ukraiński ekspert wojskowy Serhij Grabski powiedział w Radiu Svoboda, że dotychczasowe ustalenia szczytu powinny być dla Ukrainy satysfakcjonujące. - Przekroczony został punkt krytyczny, z którego nie ma już powrotu i Ukraina będzie członkiem Sojuszu, dlatego jestem usatysfakcjonowany efektami pierwszej części szczytu NATO - stwierdził ukraiński ekspert. Grabski dodał, że ukraińska armia od wielu lat podejmuje działania na rzecz integracji z systemami NATO. Jednocześnie przyznał, że Kijów musi jeszcze dostosować swój system prawny i polityczny do standardów europejskiej demokracji.

Szczyt NATO. Szkolenie ukraińskich pilotów na F-16 ruszy w sierpniu