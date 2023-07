Trump atakuje Bidena ws. amunicji kasetowej. "Nie powinien ciągnąć nas w kierunku III wojny światowej"

Zobacz wideo Duda i Zełenski w Łucku oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej

Jak zwraca uwagę NBC, Donald Trump wydał oświadczenie w tej sprawie dzień po tym, gdy decyzję o przekazaniu Ukrainie amunicji kasetowej poparł Mike Pence. W ubiegłym miesiącu były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił start w wyborach prezydenckich, co czyni go rywalem Trumpa w ubieganiu się o nominację Partii Republikańskiej. "Joe Biden nie powinien wciągać nas dalej w kierunku trzeciej wojny światowej poprzez wysyłanie amunicji kasetowej Ukrainie - powinien starać się ZAKOŃCZYĆ tę wojnę i powstrzymać tę okropną śmierć i destrukcję powodowaną przez niekompetentną administrację" - napisał Trump w cytowanym przez media oświadczeniu.

USA dostarczą Ukrainie amunicję kasetową

Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Jake Sullivan powiedział w ubiegłym tygodniu, że jego kraj dostarczy Ukrainie amunicję kasetową. Podkreślił, że Ukraina będzie używać tej amunicji do obrony kraju, a Rosjanie stosują ją od początku wojny do ataków na cele cywilne. Dodał, że ukraińskie władze zobowiązały się minimalizować ryzyko dla ludności cywilnej w razie użycia tego rodzaju amunicji. Stosowanie amunicji kasetowej jest zabronione w przeszło stu krajach świata. Pociski tego rodzaju rozpadają się na małe ładunki, które mogą razić ludzi na dużym obszarze. Jeśli ładunek nie wybuchnie, to może stwarzać zagrożenie przez wiele lat.

Mnister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow wyraził przekonanie, że amunicja kasetowa. jaką jego kraj ma otrzymać od Stanów Zjednoczonych, przyczyni się do odzyskania przez Ukrainę terytoriów okupowanych obecnie przez Rosję i pomoże ocalić życie wielu ukraińskich żołnierzy. Zapewnił jednocześnie, że ta amunicja nie będzie wykorzystywana na terytorium Rosji.