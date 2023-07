Aresztowania podczas protestów w Izraelu. USA reagują. "Debata jest zdrowym objawem demokracji"

Zobacz wideo Prąd rozrywający wciąga w głąb morza. Bądź uważny, gdy jesteś na plaży

"Wzywamy izraelskie władze do poszanowania prawa do pokojowych zgromadzeń. W kraju trwa ożywiona debata na temat proponowanych zmian w sądownictwie. Taka debata jest zdrowym objawem prawdziwej demokracji" - przekazało biuro prasowe Białego Domu.

We wtorek tysiące demonstrantów zablokowały drogę do największego portu lotniczego w Izraelu - lotniska Ben Guriona koło Tel Awiwu oraz autostrady. Protestują oni przeciwko uchwaleniu ustawy, która ogranicza prawo sądu najwyższego do unieważniania decyzji rządu.

Izrael. Protesty i starcia z policją po przyjęciu ustawy ws. sądu najwyższego

Izrael. Protesty przeciwko reformie sądownictwa

Ustawa, przygotowana przez koalicję rządową premiera Benjamina Netanjahu, została uchwalona w nocy z poniedziałku na wtorek. By weszła w życie, potrzebne są kolejne głosowania w Knesecie. Proponowane przez ekipę Netanjahu zmiany ograniczają uprawnienia Sądu Najwyższego do unieważniania decyzji podejmowanych przez rząd, ministrów i innych urzędników. Na mocy zmian w prawie parlament będzie mógł też zmieniać wyroki sądu.

Wielotysięczne protesty w Izraelu zaczęły się na początku roku, gdy rząd ogłosił plany reform, dotyczących sądownictwa. Zwolennicy opozycji uważają, że zagrożą one demokracji w Izraelu. W marcu Netanjahu ogłosił zawieszenie prac nad ustawą. Planowano do nich wrócić po osiągnięciu kompromisu.

