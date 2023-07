Zobacz wideo Duda i Zełenski w Łucku oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej

Jak opisują izraelskie media, na lotnisku Ben Guriona zgromadziło się nawet 10 tysięcy osób. Władze lotniska wydały komunikat, w którym ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami samolotów. Na miejscu doszło do starcia z policją. "Haaretz" podaje, że jeden z demonstrantów został aresztowany. Manifestanci zablokowali drogę prowadzącą na lotnisko, a także główne autostrady. Niektórzy położyli się na jezdni. Protesty odbywają się również w innych miejscach. Demonstranci okrążyli amerykański konsulat w Tel Awiwie, według doniesień jest tam około tysiąca osób. Niektórzy przynieśli ze sobą transparenty wzywające USA do ostrzejszej reakcji na zmiany w sądownictwie forsowane przez koalicję rządzącą.

Izrael. Protesty po przyjęciu ustawy w sprawie sądu najwyższego

"Rozpaczliwe czasy wymagają rozpaczliwych środków. Protestujący przeciwko rządowi wzywają USA do ograniczenia wielomiliardowej pomocy udzielanej ich państwu" - relacjonuje Judy Maltz, dziennikarka "Haaretz". Przy wjeździe do Jerozolimy policja użyła armatek wodnych, aby rozproszyć demonstrantów. Zatrzymano 66 osób.

Ustawa, przygotowana przez koalicję rządową premiera Benjamina Netanjahu, została uchwalona w nocy z poniedziałku na wtorek. Aby ustawa weszła w życie, potrzebne są kolejne głosowania w Knesecie. Wielotysięczne protesty w Izraelu zaczęły się na początku roku, gdy rząd ogłosił plany reform, dotyczących sądownictwa. Zwolennicy opozycji uważają, że zagrożą one demokracji w Izraelu. W marcu Netanjahu ogłosił zawieszenie prac nad ustawą. Planowano do nich wrócić po osiągnięciu kompromisu. To się jednak nie udało.

Izrael "na skraju wojny domowej". Parlament przyjął kontrowersyjną ustawę

Proponowane przez ekipę Netanjahu zmiany ograniczają uprawnienia Sądu Najwyższego do unieważniania decyzji podejmowanych przez rząd, ministrów i innych urzędników. Na mocy zmian w prawie parlament będzie mógł też zmieniać wyroki sądu. Mogłoby to uchronić premiera Benjamina Netanjahu przed pójściem do więzienia. Polityk jest bowiem oskarżany o korupcję i sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy