Szczyt NATO. Kluczowa decyzja dla Ukrainy. Szkolenie pilotów na F-16 ruszy w sierpniu

Podczas szczytu w Wilnie pełniący obowiązki ministra obrony Danii Troels Lund Poulsen poinformował, że w sierpniu tego roku w Danii rozpocznie się szkolenie ukraińskich pilotów na samolotach F-16. Szkolenie, prowadzone przez grupę 11 państw, ma się odbywać w dalszych etapach w Rumunii. Na czele grupy stoi Dania i Holandia.

- Mamy nadzieję, że rezultaty będą widoczne na początku przyszłego roku - powiedział Troels Lund Poulsen. Szkolenie rozpocznie się w Danii, a centrum szkoleniowe będzie zlokalizowane w Rumunii.

Szczyt NATO w Wilnie. Jest decyzja ws. szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach F-16

Szef ukraińskiego MON Ołeksij Reznikow podziękował w mediach społecznościowych ministrom krajów NATO, którzy podpisali porozumienie o szkoleniu ukraińskich pilotów na samolotach F-16. Reznikow podkreślił, że w programie szkoleniowym wezmą udział ukraińscy piloci, ale też technicy i personel pomocniczy. Dodał również, że istnieje możliwość włączenia do programu innych typów samolotów zachodnich, a strony umowy są gotowe rozważyć kolejne metody zapewnienia Ukrainie dostępu do nowoczesnych myśliwców.

Minister obrony Ukrainy stwierdził także, że "F-16 będą chronić ukraińskie niebo i wschodnią flankę NATO. Ukraińskie Siły Powietrzne są przygotowane do jak najszybszego opanowania umiejętności kierowania nimi". "Ukraina wygra" - zakończył.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak również podziękował Danii i Holandii za rozpoczęcie szkoleń ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. MON poinformowało na Twitterze o podpisaniu oświadczenia w sprawie współpracy, mającej na celu przygotowanie personelu ukraińskiego do użytkowania samolotów F-16.

"Chciałbym podziękować Danii i Holandii za uruchomienie i koordynację tej jakże ważnej inicjatywy. To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów" - napisano w mediach społecznościowych.

Szczyt NATO. Sojusz zaprosi Ukrainę do członkostwa, "gdy pozwolą na to warunki"

Podczas spotkania przekazano także inną informację dotyczącą Ukrainy. NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, "gdy pozwolą na to warunki" - taki właśnie zapis znajdzie się w końcowej deklaracji szczytu w Wilnie. Poinformował o tym we wtorek szef Sojuszu Jens Stoltenberg. To oznacza, że nie ma ram czasowych wejścia Ukrainy do NATO, czego domagał się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraina dostanie natomiast pomoc doradczą i finansową na wieloletnie przekształcenia w armii. Dodatkowo NATO zlikwidowało wymogi, jakie postawiło Ukrainie w 2008 roku na drodze do członkostwa. To oznacza skrócenie długotrwałych procedur.

