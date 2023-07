USA. Trener oskarżony o gwałty na nieletnich. Wpadł, bo zostawił telefon w restauracji

Camilo Hurtado Campos, 63-letni trener piłki nożnej, przebywa obecnie w areszcie w mieście Franklin w stanie Tennessee pod zarzutem wykorzystywania seksualnego nieletnich chłopców.

USA. Trener piłki nożnej zatrzymany za gwałty na nieletnich

Miejscowa policja została zaalarmowana po tym, jak 63-latek zostawił swój telefon w jednej z restauracji. Pracownicy szukali w nim kontaktu do właściciela . "Zamiast tego znaleźli dziesiątki nieprzyzwoitych filmów i zdjęć dzieci, więc zadzwonili na policję" - podały władze w komunikacie prasowym, który przytacza CNN.

Jak się okazało w telefonie Camposa odnaleziono setki niepokojących materiałów. Policja twierdzi, że mężczyzna "nagrywał siebie gwałcącego nieprzytomnych chłopców w wieku od około 9 do 17 lat".

CNN podaje, że jak do tej pory znaleziono filmy, na których mężczyzna dopuścił się gwałtu na co najmniej dziesięciu chłopcach, trzech z nich zostało zidentyfikowanych. Funkcjonariusze twierdzą, że ofiary mogą nie wiedzieć, że zostały zgwałcone, ponieważ były nieprzytomne. Policja we Franklin nadal próbuje zidentyfikować pozostałych poszkodowanych.

Camilo Hurtado Campos mieszkał w mieście Franklin przez ostatnie dwie dekady. Trener piłki nożnej miał często odwiedzać szkolne boiska, gdzie podchodził i rekrutował dzieci do gry w piłkę nożną. Wiele z nich zapraszał później do swojego domu.

CNN podaje, że nie jest jasne, czy 63-latek skorzystał z pomocy prawnej.

