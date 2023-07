Jak podaje dziennik "The Guardian", temperatury we Włoszech mogą w tym tygodniu zbliżyć się do pobicia europejskiego rekordu, z uwagi na gwałtowną falę upałów. Antycyklon Cerber spowoduje, że temperatury przekroczą 40 stopni Celsjusza w większości kraju do środy, a na Sycylii i Sardynii przewiduje się, że termometry wskażą nawet 47-48 stopni Celsjusza.

- Możemy zbliżyć się do rekordu. Tak czy inaczej, poziomy będą bardzo wysokie - ocenił Luca Mercalli, prezes Włoskiego Towarzystwa Meteorologicznego w rozmowie z "Guardianem".

Antycyklon Cerber nadchodzi do Europy. Przybędzie także do Polski

Brytyjski dziennik zauważa, że upały przyjdą również do Francji, Niemiec, Hiszpanii i Polski. W Hiszpanii Czerwony Krzyż wezwał ludzi do zachowania szczególnej ostrożności i zwracania szczególnej uwagi na osoby najbardziej narażone na wysokie temperatury, takie jak dzieci i osoby starsze.

Organizacja zaapelowała także do obywateli, aby pamiętali o odpowiednim nawodnieniu. Fala upałów ma potrwać do środy, a we wtorek może przynieść temperatury do 43 stopni Celsjusza na Majorce.

W Grecji z kolei temperatura może sięgnąć w środę 43 stopni Celsjusza, jednak szczyt upałów datowany jest na piątek. Prognozy przewidują, że ekstremalna pogoda może wywołać pożary i być "podstępna oraz niebezpieczna". Greckie ministerstwa wydały w poniedziałek ostrzeżenia, wzywając pracodawców do upewnienia się, że pracownicy nie pracują na zewnątrz w godzinach od 12:00 do 17:00.

"The Guardian" powołuje się na statystyki, z których wynika, że zeszłego lata doszło do 61 672 zgonów związanych z upałami, które były najgorętszymi w historii pomiarów w Europie. Najwyższą śmiertelność odnotowano we Włoszech, Grecji, Hiszpanii i Portugalii.

Długoterminowa prognoza pogody. W tym roku czeka nas wyjątkowo długie lato

Jak już informowaliśmy, w tym roku lato pozostanie z nami na długo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w swojej najnowszej prognozie długoterminowej ocenił, że w okresie od sierpnia do października średnia temperatura powietrza W Polsce powinna znajdować się powyżej normy.

W sierpniu na terenie całego kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy. Najcieplej ma być w Poznaniu - tam średnia temperatura wskazuje od 18,4 stopni Celsjusza do 19,6. Czekają nas także dni, gdzie termometry wskażą powyżej 30 stopni. We wrześniu średnia miesięczna temperatura powietrza także powinna kształtować się powyżej normy. "Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju powinna mieścić się w zakresie normy, na północnym wschodzie suma możliwa powyżej normy" - zauważa IMGW, szczególnie w okolicach Olsztyna, Suwałk i Białegostoku. Październik ma być ostatnim miesiącem, kiedy średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. Najcieplej ma być we Wrocławiu - tam średnia temperatura powinna mieścić się w przedziale między 8,7 a 10,8 stopni Celsjusza. Dopiero w listopadzie średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się w zakresie normy. Mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Nowa prognoza długoterminowa IMGW. W tym roku lato zostanie z nami na dłużej