Alarm przeciwlotniczy w całej Ukrainie. Z Rosji wystartował MIG-31

W Wilnie rozpoczął się we wtorek (11 lipca) szczyt NATO. Głównymi tematami mają być: agresja Rosji, przystąpienie do Sojuszu Szwecji oraz perspektywa członkostwa Ukrainy. - Podejmiemy wiele decyzji, żeby Sojusz był jeszcze mocniejszy. Zwiększymy nasze praktyczne oraz polityczne wsparcie dla Ukrainy - powiedział sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg, otwierając obrady.

Alarm przeciwlotniczy w całej Ukrainie

"Szczyt NATO właśnie rozpoczął się w Wilnie na Litwie. Kilka minut po starcie w całej Ukrainie rozległy się syreny przeciwlotnicze" - przekazał na Twitterze kanał, który na bieżąco informuje o sytuacji na froncie, Ukraine Battle Map. Z Rosji wyleciał myśliwiec MIG-31. Alerty od godz. 15.20 obowiązują jedynie na Półwyspie Krymskim i na Ługańszczyźnie - podaje alerts.in.ua.

Ponadto trwa ostrzał Chersonia - podaje Agencja Interfax. Rosjanie zaatakowały kwaterę główną pomocy humanitarnej i budynki mieszkalne. Według wstępnych informacji pięć osób zostało rannych, jedna z nich jest w ciężkim stanie - przekazał szef administracji obwodu chersońskiego, Oleksandr Prokudin.

Ukraińskie MSZ: Sojusznicy zgodzili się na skrócenie naszej drogi do NATO

Szczyt NATO w Wilnie. Wołodymyr Zełenski rozczarowany

Jens Stoltenberg uspokoił i zapowiedział, że szczegóły będą znane jeszcze we wtorek (11 lipca). - Wyślemy mocną i pozytywną dla Ukrainy wiadomość w imieniu wszystkich sojuszników. Nie chce teraz mówić o szczegółach, bo one zostaną podane do wiadomości dzisiaj wieczorem. Bądźcie jednak spokojni, że nasze przesłanie będzie pozytywne, mocne i będzie przesłaniem wszystkich sojuszników - mówił tuż przed rozpoczęciem obrad.