We wtorek 11 lipca w Wilnie rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO. Głównym tematem spotkania ma być wzmacnianie obrony zbiorowej oraz relacje Sojuszu z Ukrainą. Z tej okazji grupa NAFO, internetowy ruch w mediach społecznościowych działający na rzecz walki z rosyjską propagandą, opublikował dość niecodzienne wideo utworzone przy pomocy sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda i Zełenski w Łucku oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej

"Promocyjne wideo" szczytu NATO. Duda w zbroi rodem ze średniowiecza

Nagranie udostępnił na Twitterze Bartłomiej Wypartowicz, dziennikarz portalu Defence24 i twórca Raportu Wojennego. Widać na nim liderów państw członkowskich Sojuszu. Wyświetlają się także daty, informujące o tym, kiedy dany kraj przystąpił do NATO. Na filmie możemy zauważyć między innymi prezydenta USA Joe Bidena w okularach przeciwsłonecznych popijającego napój przypominający colę, premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka znajdującego się w czołgu, czy premierkę Włoch Giorgię Meloni z karabinem.

Na przebitkach zdecydowanie dominuje nowoczesny i wojskowy anturaż. W pewnym momencie pojawia się Prezydent RP Andrzej Duda, niezbyt podobny do siebie... w husarskiej zbroi z armią w tle.

"Wszyscy czołgi, samoloty, my w średniowieczu" - komentuje jeden z internautów.

"I ta Polska na tle średniowiecznej armii, tak nas właśnie widzą na świecie" - pisze inny użytkownik.

Warto przy tym wyjaśnić, że większość współczesnych historyków datuje koniec epoki średniowiecza na rok 1492 i odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Husaria, czyli ciężka jazda Rzeczypospolitej Obojga Narodów została uformowana w 1503 roku. Użycie słowa "średniowiecze" przez internautów najprawdopodobniej było pewnym skrótem myślowym.

Ekspertka: Uzyskany przez Ukrainę kompromis z NATO niewiele daje

Szczyt NATO w Wilnie. Andrzej Duda o wejściu Szwecji do Sojuszu

W poniedziałek 10 lipca Turcja wyraziła zgodę na przystąpienie Szwecji do NATO. Poinformował o tym sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w Wilnie po spotkaniu z premierem Szwecji i prezydentem Turcji. Według prezydenta Andrzeja Dudy to dobra wiadomość, że Turcja odblokowała weto w sprawie członkostwa Szwecji. Przed rozpoczęciem szczytu Sojuszu w Wilnie prezydent mówił, że na tę wiadomość czekano wczoraj do ostatniej chwili.

Mieliśmy nadzieję, że ta akceptacja jednak będzie, bo to jest rozsądne rozwiązanie. Obecność zarówno Finlandii, która już jest częścią NATO, jak i Szwecji - która wierzę w to głęboko - w najbliższym czasie stanie się częścią NATO, z całą pewnością ogromnie wzmacnia Sojusz Północnoatlantycki, zwłaszcza w tej naszej części Europy w Europie Środkowej, tutaj od północy, więc mogę powiedzieć tak, jako prezydent Polski wyrażam satysfakcję i radość z tego powodu, że sprawy idą w dobrym kierunku

- powiedział Andrzej Duda.

Szwecja i Finlandia zgłosiły chęć wejścia do NATO po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Finlandia jest już członkiem Sojuszu, ale Turcja zablokowała wejście Szwecji, bo uznała, że ta niewystarczająco współpracuje w walce z terroryzmem.

Podczas dwudniowego spotkania w Wilnie politycy mają omawiać między m.in. wsparcia Ukrainy i podjąć decyzję o trzech regionalnych planach obrony, w tym jednym dla krajów bałtyckich oraz Polski. Chodzi o zebranie w całość wszystkich działań obronnych, jak i o znaczące przyspieszenie reakcji wojsk w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa któregoś z krajów członkowskich. Politycy w Wilnie będą też rozmawiać o wydatkach na obronność.