Amerykanin oraz Brytyjczyk pobili się na pokładzie samolotu linii Ryanair o miejsce przy oknie. Inni pasażerowie oraz członkowie personelu musieli rozdzielać mężczyzn. Część pasażerów była mocno zdenerwowana całą sytuacją. Niektórzy narzekali, że "nigdy nie wrócą do domu". Nie było aż tak źle: samolot miał dwugodzinne opóźnienie.

Bójka w samolocie z Malty do Londynu. Brytyjczyk nie chciał przepuścić Amerykanina do miejsca przy oknie

Przebieg całego zajścia opisał dziennik "The Sun". Przekazano, że Amerykanin zdenerwował się na Brytyjczyka, który nie przepuścił go w przejściu, uniemożliwiając mu tym samym zajęcie miejsca przy oknie. To doprowadziło do wulgarnej wymiany zdań, po której doszło do rękoczynów. Świadek zdarzenia stwierdził, że "wszyscy byli zirytowani" zachowaniem Brytyjczyka i Amerykanina. Bójka została zarejestrowana przez osobę znajdująca się na pokładzie.

Dzięki interwencji pasażerów oraz personelu pokładowego zdołano rozdzielić agresywnych mężczyzn. Po dwóch godzinach samolot wyleciał z lotniska w Malcie i skierował się w stronę Londynu.

Ryanair wydał oświadczenie ws. bójki na pokładzie samolotu

Linie lotnicze Ryanair odniosły się do zdarzenia w krótkim komunikacie. Autorzy oświadczenia podkreślili, że problem zdołano szybko rozwiązać, a pasażerowie bezpiecznie dotarli do celu swojej podróży.

"Dwóch pasażerów lotu z Malty do Stansted [lotnisko w Londynie - red.] z 3 lipca zachowywało się w niewłaściwy sposób przed startem. Personel pokładowy rozwiązał tę sytuację, zanim samolot bezpiecznie odleciał do Stansted, mając niewielkie opóźnienie" - przekazał Ryanair.