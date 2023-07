Rosja reaguje na dostawy broni kasetowej dla Ukrainy. "To zbrodnia wojenna"

- Dostarczenie Ukrainie amunicji kasetowej byłoby zbrodnią wojenną - powiedziała we wtorek 11 lipca przewodnicząca Rady Federacji Rosyjskiej Walentina Matwijenko, która przebywa obecnie z wizytą w Chinach. Słowa polityczki cytuje rosyjska agencja prasowa TASS.

- Zachód i NATO nie są zainteresowane żadnym pokojowym rozwiązaniem konfliktu. Przeciwnie, są zainteresowane jego przedłużeniem, eskalacją. Potwierdza to wzrost dostaw broni na Ukrainę. Uważam to za zbrodnię wojenną. Jest to sprzeczne ze wszystkimi dokumentami międzynarodowymi - przekazała dalej Marwijenko. Warto podkreślić, że przedstawicielka Kremla powiela propagandowe tezy, których celem jest usprawiedliwienie rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę.

Od początku wojny armia Władimira Putina wielokrotnie używała amunicji kasetowej, która niejednokrotnie wymierzona była przeciwko ludności cywilnej. W piątek 7 lipca Stany Zjednoczone ogłosiły, że dostarczą Ukrainie tego rodzaju broń (bomby kasetowe), aby wesprzeć kontrofensywę Kijowa i działania wojsk, które są prowadzone m.in. w celu zwalczania "największego pola minowego na świecie".

Doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan podkreślił, że Ukraina zobowiązała się na piśmie, że broń będzie używana bardzo ostrożnie, aby zminimalizować ryzyko wobec ludności cywilnej. Poziom błędu w przypadku amerykańskiej amunicji kasetowej jest jednak dość niski i wynosi około dwóch-trzech procent. - Jeśli porównamy to z milionami min przeciwczołgowych i przeciwpiechotnych, które rosyjska armia umieściła w Ukrainie, to nie ma to większego znaczenia - stwierdził w rozmowie z "Die Welt" włoski ekspert wojskowy Thomas C. Theiner.

"Ukraina potrzebuje amunicji kasetowej do kontrofensywy, a nie do bombardowania własnych miast"

Amunicja kasetowa zakazana jest przez 111 krajów - nie wliczając w to Rosji, Ukrainy, USA, Polski, Turcji i kilku krajów NATO. Ten typ broni powrócił w Europie już w 2014 roku, podczas rosyjskiej agresji na wschodnią Ukrainę, w wyniku której Moskwa anektowała Kreml. Amunicja kasetowa rozpada się na wiele części, zwiększając skalę rażenia. Niektóre pociski upadają na ziemię i nie wybuchają, przez co stanowią duże zagrożenie dla ludności cywilnej, która może zdetonować pocisk przypadkowo podczas powrotu na swoje ziemie.

Rosja używała amunicji kasetowej przeciwko ludności cywilnej także w Syrii, Czeczenii i Afganistanie. - Ukraina potrzebuje amunicji kasetowej do kontrofensywy, a nie do bombardowania własnych miast. Może jej użyć do zlikwidowania całych rosyjskich batalionów naraz, a nawet do zniszczenia pojazdów opancerzonych i ciężarówek - wyjaśnił dalej Thomas C. Theiner.