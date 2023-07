Jak informuje AP, na początku czerwca babcia 14-letniej dziewczynki zgłosiła zaginięcie wnuczki. Wiadomo, że nie był to pierwszy raz, gdy nastolatka bez wiedzy opiekunów oddaliła się z domu. Tym razem poszukiwania dziewczyny trwały dwa tygodnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Zaginiona 14-latka odnaleziona w bazie piechoty morskiej w San Diego. Nie wiadomo, jak się tam dostała

W poniedziałek 10 lipca funkcjonariusze federalnych organów ścigania przekazali, że 14-latkę udało się odnaleźć 28 czerwca w niecodziennym miejscu. Policjanci namierzyli dziewczynkę w koszarach w bazie piechoty morskiej (California Marine Corps) około 65 kilometrów na północ od San Diego, gdzie po raz ostatni nastolatka była widziana przez swoich bliskich.

W sprawie prowadzone jest już śledztwo. Na krótko zatrzymany też został żołnierz piechoty morskiej z jednostki logistyki bojowej. Mężczyzna został wypuszczony po przesłuchaniu. Jego przełożony, kapitan piechoty morskiej Charles Palmer przekazał, że żołnierz został zwolniony ze służby na czas trwania dochodzenia. "Dowództwo traktuje tę sprawę i wszystkie podejrzenia bardzo poważnie" - przekazał Charles Palmer w oświadczeniu przesłanym mailem do redakcji Assiociated Pres.

Do tej pory nie jest jasne, czy 14-latka przebywała w koszarach razem z żołnierzami przez całe dwa tygodnie, czy krócej. Nie wiadomo też, czy dziewczynka została zauważona przez innych marines i czy marynarze zgłaszali jej obecność swoim dowódcom. Nie wyjaśniono też, w jaki sposób między 14-latką i wojskowym nawiązał się kontakt. Media nie otrzymały też informacji o tym, w jakim wieku i jakiego stopnia był zatrzymany w sprawie żołnierz. Wojsko, jak i policja, odmawiają ujawnienia szczegółów tej sprawy poza tym, że nikt nie został aresztowany oraz nikomu nie przedstawiono żadnych zarzutów.

Dachował na stacji paliw w Trzciance. Uderzył w separator ruchu

14-latka wróciła pod opiekę babci. Sprawą żołnierza zajmuje się m.in. NCIS

Jak jednak zauważa AP, każda osoba, która odwiedza koszary piechoty morskiej, jest zatrzymywana przy wejściu do ogrodzenia, które okala rozległą bazę marynarki wojennej. Osoby takie muszą przedstawić dowód tożsamości oraz pozwolenie na wejście do bazy. Żołnierze mogą osobiście wprowadzać swoich gości, ale tylko do określonej godziny, która różni się w zależności od budynku.

Druga bitwa o Bachmut. Ukraińcy nacierają na flankach

Młodsi żołnierze zwykle są przydzielani do koszar, w których dzielą pokój z co najmniej jedną lub dwiema osobami. Poza łóżkami w pokojach tych znajduje się także stół, krzesła, mała lodówka, telefon, szafka i szafy ścienne. W koszarach są także części wspólne, w których znajdują się stoły bilardowe i telewizory.

Po odnalezieniu 14-latka wróciła pod opiekę babci. Wcześniej nastolatka również uciekała z domu, ale nigdy na tak długo, jak miało to miejsce w czerwcu. Sprawa żołnierza jest też badana przez NCIS (Naval Criminal Investigative Service - federalną agencję odpowiedzialną za prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych Marynarki Wojennej i Korpusu Piechoty Morskiej). W rozwiązaniu sprawy pomaga także grupa zadaniowa ds. handlu ludźmi z San Diego.