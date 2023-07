Szczyt NATO. Zełenski nie kryje żalu. "Absurd". Mówi, o czym dowiedział się w drodze do Wilna

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie kryje ogromnego zawodu wobec NATO. W gorzkich i dosadnych słowach odniósł się do braku konkretnego harmonogramu, który dotyczyłby przystąpienia Ukrainy do Sojuszu.

To bezprecedensowe i absurdalne, gdy nie są ustalone ramy czasowe ani dla zaproszenia, ani dla członkostwa Ukrainy w NATO. Wydaje się, że nie ma gotowości, by zaprosić Ukrainę do NATO, ani uczynić ją członkiem Sojuszu

- napisał Zełenski w oświadczeniu, które opublikował na Twitterze. Ukraiński prezydent przypomniał, że "NATO zgodziło się w 2008 roku, że Ukraina stanie się członkiem. Ale sojusz nie powiedział, jak i kiedy może to nastąpić. Teraz, w drodze do Wilna, otrzymaliśmy sygnały, że pewne sformułowania są dyskutowane bez Ukrainy" - przekazał. Zełenski podsumował stwierdzeniem, że "niepewność jest słabością". "I będę o tym otwarcie dyskutował na szczycie" - zapewnił ukraiński lider.

Szef NATO: Będzie pozytywna wiadomość dla Ukrainy

Szef NATO zapewnia, że Ukraina dostanie pozytywną wiadomość ze szczytu NATO. O 13.00 polskiego czasu w Wilnie rozpoczęło się spotkanie przywódców krajów Sojuszu. Najważniejszym tematem dyskusji ma być pomoc dla Ukrainy i jej przyszłe wstąpienie do NATO. Kwestia przystąpienia do Sojuszu to najważniejsza dla Ukrainy sprawa poruszana w Wilnie. Wiadomo już, że Kijów nie dostanie jeszcze oficjalnego zaproszenia do członkostwa, ale w litewskiej stolicy trwają teraz negocjacje pomiędzy sojusznikami o tym, jak sformułować tę kwestię w komunikacie końcowym, aby uwzględnić postulaty wszystkich krajów.

Szef NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że szczegóły będą znane jeszcze dzisiaj. "Wyślemy mocną i pozytywną dla Ukrainy wiadomość w imieniu wszystkich sojuszników. Nie chce teraz mówić o szczegółach, bo one zostaną podane do wiadomości dzisiaj wieczorem. Bądźcie jednak spokojni, że nasze przesłanie będzie pozytywne, mocne i będzie przesłaniem wszystkich sojuszników" - mówił Stoltenberg przed rozpoczęciem szczytu. Prócz politycznej deklaracji o procesie wchodzenia do NATO Ukraina ma też dostać obietnicę uproszczenia procedur akcesyjnych, a także zapowiedź wieloletniego planu dotyczącego pomocy przy transformacji wojska do nowoczesnych standardów NATO. Oczekuje się, że w Wilnie poszczególne kraje złożą także deklaracje o dostawach kolejnych partii uzbrojenia dla Ukrainy. Francuski prezydent Emmanuel Macron zapowiedział już wysłanie rakiet dalekiego zasięgu.

