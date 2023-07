Szczyt NATO. Macron deklaruje: Francja przekaże Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu SCALP

Szczyt NATO w litewskiej stolicy jest czwartym od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale pierwszym zorganizowanym zaledwie 150 km od granicy z Rosją. Emmanuel Macron zapowiedział w trakcie wydarzenia, że Francja dostarczy Ukraińcom rakiety dalekiego zasięgu SCALP. Jak podkreślił, mają one pomóc bronić siłom ukraińskich swojego terytorium, a także wyzwolić obszar zajęty przez wojska rosyjskie.

Stoltenberg o członkostwie Ukrainy w NATO. Zapowiada "pakiet trzech elementów wsparcia"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział pakiet trzech działań na rzecz przyśpieszenia drogi Ukrainy do członkostwa w NATO. Jak podkreślił, głównym elementem tej propozycji jest zniesienie wymogu planu działania na rzecz członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. - Pakiet trzech bardziej praktycznych elementów wsparcia w postaci wieloletniego programu mającego zapewnić pełną interoperacyjność między ukraińskimi i NATO-wskimi siłami zbrojnymi przybliży Ukrainę do NATO - powiedział.

Kolejne propozycje zawarte w pakiecie dotyczą wzmocnienia więzi politycznych poprzez ustanowienie Rady Ukraina-NATO, a także usunięcie wymogu planu działania na rzecz członkostwa dla Kijowa. Jens Stoltenberg wskazał, że skróci to proces dążenia Ukrainy do członkostwa w NATO z dwóch etapów do jednego.

