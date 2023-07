Ali Cilga wybrał się z rodziną do aquaparku w pięciogwiazdkowym hotelu na południu Turcji. Mężczyzna korzystał w nieprawidłowy sposób ze zjeżdżalni, w wyniku czego doszło do tragicznego w skutkach wypadku. 65-latek uderzył głową w betonowe dno basenu, co doprowadziło do jego śmierci.

Turcja. Ali Cilga był na wakacjach z rodziną. Nie żyje, bo ślizgał się na brzuchu po zjeżdżalni

65-latek przebywał w Antalyi razem ze swoją rodziną, o czym informuje portal halktv.com.tr. 26 czerwca Ali Cilga wybrał się wraz z najbliższymi do parku wodnego zlokalizowanego na terenie luksusowego hotelu w miejscowości Manavgat z okazji Id al-Adha, czyli jednego z najważniejszych muzułmańskich świąt. 65-letni mężczyzna ślizgał się po tamtejszej zjeżdżalni na brzuchu, choć pracownicy basenu ostrzegali go, aby tego nie robił.

W pewnym momencie doszło do wypadku. 65-latek uderzył głową w betonowe dno basenu i stracił przytomność. Natychmiast na tę sytuację zareagował personel obiektu w Manavgat.

Ratownik wyciągnął 65-latka z basenu, mężczyzna trafił do szpitala. Siedem dni później Ali Cilga zmarł

Ali Cigla został wyciągnięty z wody przez ratownika. Inne osoby znajdujące się na basenie zawiadomiły w tym czasie służby medyczne, które przetransportowały 65-latka do szpitala.

Choć lekarze próbowali uratować 65-latka, tydzień później Ali Cigla zmarł. Ciało mężczyzny przewieziono do Instytutu Medycyny Sądowej w Antalyi. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok ciało zostało zabrane przez rodzinę do miasta Sivas, aby tam pochować zmarłego.