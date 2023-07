Himalaje. Katastrofa śmigłowca u podnóża Mount Everestu. Nie żyje pięcioosobowa rodzina

Zobacz wideo Patrycja i Paulina czekają na dziecko ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Rzecznik linii Managing Air potwierdził, że we wtorek w dystrykcie Solukhumbu w Nepalu doszło do wypadku śmigłowca, w którym zginęło sześć osób. Lokalne media poinformowały, że części rozbitej maszyny ratownicy i służby znalazły w pobliżu miejscowości Lamjura, ok. 100 km na wchód od stolicy Nepalu Katmandu i 60 km na południowy zachód od szczytu Mount Everestu. Agencja Associated Press cytuje przedstawiciela lotniska. - Warunki pogodowe spowodowały, że planowana trasa lotu śmigłowca została zmieniona - powiedział Sagar Kadel.

Śmigłowiec rozbił się u podnóża Mount Everest. Zginęło sześć osób

Śmigłowiec Manang Air zniknął z radarów we wtorek ok. 10 rano czasu lokalnego. Maszyna leciała do Katmandu. Kierował nią pilot z Nepalu, a pasażerami było pięcioro obywateli Meksyku, którzy należeli do jednej rodziny. Byli to dwaj mężczyźni w wieku 95 i 98 lat oraz trzy kobiety w wieku 72, 65 i 52 lat. AP wskazuje, że sezon turystyczny zakończył się w Himalajach w maju wraz z nadejściem pory deszczowej, a loty komercyjne w góry są o tej porze roku mniej popularne - widoczność jest słaba, a warunki pogodowe stają się nieprzewidywalne.

