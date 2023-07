17-latka wzięła udział w "deo challenge" z TikToka. Nie żyje. Jej ojciec ostrzega innych

Zobacz wideo Codzienne obawy i lęki osób LGBT ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

17-letnia Leonie, z Ostholstein, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn w Niemczech zmarła najprawdopodobniej w następstwie popularnego na TikToku "Deo challenge". Na czym polega? Uczestnicy wyzwania wdychają jak najwięcej dezodorantu. Ludzie często tracą przytomność, ponieważ środek zawiera butan, który obniża zawartość tlenu we krwi i może powodować paraliż mięśnia sercowego i ośrodka oddechowego.

Niebezpieczny tiktokowy challenge. Po śmierci 17-letniej córki ostrzega innych

Do śmierci nastolatki doszło 30 stycznia. Jej rodzice są przekonani, że wyzwanie przyczyniło się do jej śmierci - informuje niemiecki "Bild" i publikuje apel ojca dziewczyny. Mężczyzna chce ostrzec przed zagrożeniem i zwraca się do rodziców, aby kontrolowali korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci. "Jeśli uda mi się uwrażliwić choć jedną matkę lub ojca, ten krok w stronę opinii publicznej już się opłacił" - powiedział dziennikowi. Według relacji ojca, 17-latka kilkukrotnie brała udział w "Deo challenge". Wyzwanie, które nie jest nowym trendem, początkowo polegało na spryskiwaniu dezodorantem jednego miejsca na ciele i znoszenie bólu przez jak najdłuższy czas. To prowadziło do poparzeń skóry. Kolejnym etapem było wdychanie sprayu aż do utraty przytomności. Jak przekazuje "Bild" w podobnych okolicznościach jak Leonie śmierć poniosło jeszcze kilkoro nastolatków.

Mężczyzna, twierdzi, że media społecznościowe pochłonęły nastolatkę podczas pandemii koronawirusa. Próbę ograniczenia dostępu do nich i w ogóle do internetu odbierała jako odcinanie jej od przyjaciół i uniemożliwienie kontaktu z nimi - przyznał ojciec.

