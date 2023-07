W mediach społecznościowych 10 lipca pojawił się wpis Aleksieja Nawalnego. Ten rosyjski opozycjonista, zdeklarowany wróg Putina, którego rosyjskie służby próbowały otruć, przebywa obecnie w kolonii karnej w Rosji. I przekazał, że każdego wieczora musi tam słuchać przemówienia rosyjskiego prezydenta.

REKLAMA

Zobacz wideo "W więzieniu z Nawalnym". W Pradze stanęła makieta celi rosyjskiego więźnia politycznego

Rosja. Aleksiej Nawalny o codziennej rutynie w rosyjskiej kolonii karnej

Nawalny przekazał, że codziennie zmuszony jest słuchać tego samego "przesłania Putina z 21 lutego 2023 r.". Opozycjonista najwyraźniej ma tego dość. "Mówię do naszego oficera politycznego: czy wy w ogóle jesteście normalni? Puśćcie inne przemówienie Putina" - czytamy we wpisie.

Na to miał wówczas otrzymać odpowiedź, która "zszokowała go swoją logiką". Przekazano, że to przesłanie z początku 2023 roku, dlatego będzie go słuchał cały rok. Nawalny zapytał także rosyjski sąd, dlaczego musi słuchać przemówienia rosyjskiego prezydenta.

Nowe postępowanie karne przeciwko Nawalnemu. "Został wciągnięty do celi"

"Mamy instrukcje do pracy wychowawczej" - usłyszał wówczas Nawalny. Opozycjonista, że to bardzo wygodne, gdy w kraju "sędzia kiwa głową na wszystko, a wszystkie działania władz są opatrzone pieczęcią 'legalnie'".

Nawalny znów otruty? Media o "krytycznej sytuacji" opozycjonisty

Rosja. Aleksiej Nawalny odsiaduje wyrok w kolonii karnej

Aleksiej Nawalny, rosyjski opozycjonista i prawnik, bezlitośnie tropił korupcję w kręgach Kremla. Otwarcie występował przeciwko Władimirowi Putinowi, demaskując korupcję jego i osób z nim związanych oraz wzywając Rosjan do wieców antykorupcyjnych. Gdy w 2017 r. nieznani sprawcy oblali mu twarz zieleniną brylantową z domieszkami, niemal stracił wzrok w jednym oku. W 2020 r. podczas lotu z Tomska do Moskwy został otruty. Po przewiezieniu Nawalnego w stanie śpiączki do szpitala w Berlinie okazało się, że był otruty substancją z grupy nowiczoków. Nawalny przeżył, wyzdrowiał i wrócił do Rosji, choć jasne było, że rosyjskie będą próbowały go unieszkodliwić, nie przebierając w środkach. W 2021 roku został zatrzymany. Jest nazywany "wrogiem numer jeden" Władimira Putina. W marcu 2022 roku moskiewski sąd uznał go za winnego defraudacji i obrazy sądu, za co został skazany na dziewięć lat pozbawienia wolności. Obecnie odsiaduje wyrok w kolonii karnej, w której ma być regularnie podtruwany, co wpływa na stale pogarszający się stan zdrowia opozycjonisty.