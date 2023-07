Izrael "na skraju wojny domowej". Parlament przyjął w nocy kontrowersyjną ustawę dot. sądownictwa

Kneset przyjął kontrowersyjną reformę 64 głosami. 54 parlamentarzystów było przeciwnych wprowadzaniu w życie ustawy. Jak podaje "Times of Israel", "za" głosowali wszyscy członkowie koalicji rządzącej, a cała opozycja była przeciw. - Wstyd! Hańba! - krzyczeli ci drudzy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Oszuści, oszuści!". Witek: Za chwileczkę skorzystam z uprawnień regulaminowych

Izrael. Parlament przyjął w nocy kontrowersyjną ustawę dot. sądownictwa

Projekt ustawy wraca teraz do Komisji Konstytucji, Prawa i Sprawiedliwości Knesetu, gdzie zostanie przygotowany do drugiego i trzeciego (końcowego) czytania. Koalicja rządząca dąży do tego, aby ustawa weszła w życie jeszcze przed przerwą letnią w Knesecie, która rozpocznie się pod koniec tego miesiąca. Komisja ma się zebrać już we wtorek.

Przypomnijmy, prawicowa koalicja rządząca chce wprowadzić reformę, aby ograniczyć uprawnienia Sądu Najwyższego do unieważniania decyzji podejmowanych przez rząd, ministrów i innych urzędników. Na mocy zmian w prawie parlament będzie mógł też zmieniać wyroki sądu. Ma to uchronić premiera Benjamina Netanjahu przed pójściem do więzienia. Polityk jest bowiem oskarżany o korupcję i sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy. Nowe prawo wywołało falę protestów w Izraelu. Prezydent Izaak Herzog mówił, że jego kraj "jest na skraju wojny domowej". Pod koniec marca rząd w reakcji wstrzymał prace nad zmianami. Rozpoczęły się rozmowy z opozycją pod patronatem głowy państwa, nie osiągnięto jednak kompromisu.

Zełenski jedzie do Wilna. W kuluarach spotka się z Bidenem. Co usłyszy?

W Izraelu znowu wrze. Policja używa armatek wodnych, pojawiają się pierwsze informacje o aresztowaniach

Po przyjęciu w pierwszym czytaniu nowego prawa dot. sądownictwa mieszkańcy Izraela ponownie wyszli na ulice. Blokują drogi - zablokowana jest m.in. główna autostrada między Jerozolimą a Tel Awiwem; palą opony i flary. Izraelskie media donoszą o pierwszych aresztowaniach. Policja używa armatek wodnych w stosunku do demonstrantów.

***