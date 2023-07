Przedstawiciele rządu w Kijowie przekazali, że Ukraińcy przejęli kontrolę nad Bachmutem, na co w swojej poniedziałkowej (10 lipca) analizie zwraca uwagę Institute for the Study of War. Informację taką przekazała m.in. ukraińska wiceministerka obrony Hanna Malyar. Eksperci z ISW przeanalizowali sytuację na wschodzie Ukrainy i skutki kontrofensywy prowadzonej w tamtym rejonie. Zauważono, że Ukraińcy osiągnęli postępy w realizacji swoich celów znacznie szybciej niż Rosjanie. Powołano się przy tym na konkretne statystyki obrazujące aktualny przebieg wojny.

Jak pisaliśmy, dowódca ukraińskich sił lądowych Ołeksandr Syrski poinformował, że "Rosjanie są uwięzieni w Bachmucie", a miasto jest "teraz pod kontrolą ogniową sił obronnych". Dowódca zaznaczył, że natarcie Ukraińców w obwodzie donieckim nadal trwa. Doniesienia te skomentowali analitycy z ISW. Eksperci stwierdzili, że o ile rosyjskie komunikaty dotyczące sytuacji w Bachmucie think tank traktował z rezerwą, to informacje przekazywane przez Ukraińców "mogą być bardziej wiarygodne".

ISW zauważył, że na sukcesy Ukraińców w Bachmucie zwracają uwagę także Rosjanie. Podkreślono, że tamtejsi blogerzy "wielokrotnie wyrażali strach przed siłami ukraińskimi okrążającymi Rosjan w Bachmucie". Jednocześnie analitycy stwierdzili, że choć "kontrofensywa może realnie zagrażać rosyjskiej kontroli nad Bachmutem", to na razie jest "zdecydowanie zbyt wcześnie, by mówić o wyzwoleniu miasta" przez Ukraińców.

Eksperci zwracają uwagę na sukces kontrofensywy. "Ukraińcy odbili ok. 253 km kwadratowych terytorium"

Analitycy z ISW przywołali statystyki, które pokazują, ile terenów Ukraińcy zdołali odzyskać dzięki kontrofensywie. Eksperci obliczyli, że od 4 czerwca, czyli momentu rozpoczęcia kontrofensywy, siły ukraińskie odbiły około 253 kilometrów kwadratowych terytorium. Zauważono też, że od początku tego roku Rosjanie przejęli kontrolę nad obszarem obejmującym łącznie 282 kilometry kwadratowe. "W ciągu pięciu tygodni Ukraińcy wyzwolili prawie taki sam obszar, jaki Rosjanie zdobyli w ciągu ponad sześciu miesięcy" - podsumowano.