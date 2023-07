Rosyjski dowódca okrętu podwodnego nie żyje. Został zastrzelony w czasie joggingu

Zobacz wideo Śmiszek: Polska kreuje się na adwokata interesów Ukrainy

Rosyjski Komitet Śledczy rozpoczął dochodzenie w sprawie zabójstwa urzędnika departamentu mobilizacji w Krasnodarze na południu Rosji - informuje prokremlowska agencja TASS, która wcześniej podała, że Stanisław Rżycki został zastrzelony w poniedziałek rano podczas joggingu w pobliżu kompleksu sportowego Olympus. 42-latek miał cztery rany postrzałowe, zmarł na miejscu. Według śledczych do dowódcy strzelono dwukrotnie w głowę i dwa razy w klatkę piersiową. "Śledztwo zostało przydzielone do pierwszego wydziału, do spraw bardzo ważnych, w regionalnym biurze Rosyjskiego Komitetu Śledczego" - cytuje oświadczenie TASS.

Rosyjski dowódca zginął w czasie joggingu. Odpowiadał za atak na Winnicę

Stanisław Rżycki odpowiadał za mobilizację wojskowych w Krasnodarze. Był kapitanem marynarki wojennej i dowodził okrętem podwodnym Floty Czarnomorskiej, który atakował Ukrainę. Chodzi o okręt Krasnodar. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony to "okręt podwodny z napędem spalinowo-elektrycznym zaprojektowany do zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych, stawiania min i prowadzenia rozpoznania". Na pokładzie okrętu znajdują się pociski Kalibr. Rżycki brał udział w ataku rakietowym na Winnicę 14 lipca 2022 roku. Według ukraińskiego wywiadu okręt Krasnodar przeprowadził atak właśnie przy użyciu pocisków Kalibr. Zginęło 27 cywilów, w tym troje dzieci. Kijów uznał to za zbrodnię wojenną, a wywiad wojskowy zapowiedział, że będzie ścigał sprawców tego ataku. Rosja utrzymywała, że atak rakietowy w lipcu zeszłego roku był wymierzony w spotkanie dowódców ukraińskich sił powietrznych i przedstawicieli zachodnich dostawców broni - przypomina AlJazeera.

Ukraiński Sztab Generalny: Rosjanie bombardują ukraińskie miasta i osiedla

W ciągu minionej doby Rosjanie ponownie prowadzili bombardowania ukraińskich miast i osiedli. Sztab Generalny informuje o nocnym ataku rakietowym na Kijów i nalocie dronów Shahed na Mikołajów. Obrona powietrzna Kijowa zestrzeliła wszystkie rakiety. Część dronów spadła na jeden z obiektów infrastruktury Mikołajowa. Według informacji ukraińskiego dowództwa wojska rosyjskie przeprowadziły od poniedziałku 48 nalotów i 60 ostrzałów z artylerii rakietowej. Są ranni. Przeciwnik próbuje przełamać ukraińską obronę w okolicy Kupiańska, Łymanu, Bachmutu Awdijiwki i Marjinki. Podczas ostatnich 24 godzin przeprowadził tam 30 szturmów, które zostały odparte. W pobliżu Zaporoża i Chersonia Rosjanie ostrzeliwali ponad 20 osiedli, starając się zapobiec posuwaniu się naprzód wojsk ukraińskich. Ukraińskie lotnictwo i artyleria zbombardowały 15 obszarów koncentracji rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Zniszczyły również magazyn amunicji i paliwa.

Rosyjski atak rakietowy na Winnicę. Wielu zabitych - w tym małe dzieci

