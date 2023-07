Zbrodnia wołyńska to określenie używane do opisania masowych mordów, które były dokonywane na Polakach mieszkających na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej (nazywana wówczas zbiorczo zbrodnią wołyńsko-galicyjską) przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945. Konkretna data, 11 lipca, została wyznaczona ze względu na "krwawą niedzielę", gdy w skoordynowanym ataku napadniętych zostało sto miejscowości zamieszkiwanych przez Polaków.

80. rocznica zbrodni wołyńskiej. 11 lipca przypada rocznica "krwawej niedzieli"

Ataki dokonane przez UPA (Ukraińską Powstańczą Armię) i OUN-B (Ukraińską Organizację Nacjonalistyczną-Bandery) 11 lipca 1943 roku były jednymi z najbardziej krwawych mordów, których dopuścili się ukraińscy nacjonaliści na Polakach. O świecie oddziały UPA jednocześnie otoczyły i zaatakowały ponad sto wsi w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim na Wołyniu. Jako pierwsza zaatakowana miała być wieś Gurów, w której z 480 mieszkańców ocalało jedynie 70 osób.

20 nacjonalistów wtargnęło też do kościoła w Porycku, gdzie odbywała się msza święta. W świątyni zabitych zostało około stu osób, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Następnie udali się do wsi, w której zamordowali pozostałą setkę mieszkańców. W zbrodniach dokonywanych na Wołyniu znamienne było to, że były one niebywale okrutne. Część członków UPA, zwłaszcza tych, którzy należeli do ukraińskiej policji pomocniczej, brała bowiem udział w likwidacji gett i masowej zakłady ludności żydowskiej w Ukrainie razem z niemiecką policją i SS.

Stąd też na Wołyniu dochodziło do bardzo brutalnych zabójstw. Ludzie byli paleni żywcem, wrzucani do studni, zabijani siekierami i widłami, nabijani na pale, torturowani, a kobiety dodatkowo gwałcone. Na dodatek ukraińscy nacjonaliści zwykle atakowali w nocy i po cichu, atakując dom po domu. Za nimi szli szabrownicy, którzy rabowali dobytek i podpalali miejsca zbrodni.

Zbrodnia wołyńska była o tyle straszniejsza, że dochodziło do niej między mieszkańcami tych samych wsi, którzy znali się, a nawet mieli wspólne rodziny. Taką sytuację opisała Stefania Sawicka, która mieszkała we wsi Kąty. Gdy do jej rodziny doszły informacje o tym, że wieś otoczyli nacjonaliści, początkowo ojciec nie chciał wierzyć, że dojdzie do tragedii. "Toż i my i nasze dziady razem zżyte. I żenili się, i za kumy byli. To jest niemożliwe" - cytowała swojego ojca Stefania. Jej rodzina została zaatakowana przez 10 osób.



"Pierwsza tura nie paliła, tylko zabijała. Nie wiem, jaki to cud, że nas nie zaciągnęli do studni. Bo wszystkie studnie były zarzucone trupami. Zanim druga tura przyszła palić, to mama się obudziła i podniosła Kasię, a ona nieżywa. Podnosi mnie, a ja się ruszam" - opisywała we wspomnieniach. Dziewczynka została wyniesiona z domu, który został już podpalony, przez swoją mamę. Kobieta straciła siły w polu, gdzie zemdlała. Obie oprzytomniały nad ranem i uciekły ze wsi do Lubomla, gdzie znajdował się szpital.

Z kolei Jadwiga Majewska w 1943 roku miała niespełna 10 lat. Gdy zaatakowano sąsiednią wieś, mieszkańcy zaczęli organizować ucieczkę. Dziewczynka pobiegła do domu po obrazek z Pierwszej Komunii i nie zdążyła wskoczyć na furmankę. "Biegłam za furmanką, ale było bardzo dużo ludzi. (...) Mama krzyczała i wyciągała ręce, żeby mnie wciągnąć na ten wóz, ale nie zdążyłam" - pisała, co cytuje Przystanek Historia. Furmanka została później zaatakowana przez Ukraińców. 10-latka zaczęła więc uciekać w kierunku lasu, widząc, że robią tak też inni Polacy. Kiedy biegła przez las, wpadła na brata swojego ojca i jego narzeczoną, która złapała ją za rękę i uciekli dalej razem do Sarn.

"Popatrzyłem się przez okno na zachodzące słońce i nie miałem żadnych nadziei, że już kiedykolwiek będę mógł je zobaczyć"

Jeden z ataków przeżył też Stanisław Kazimierów, który zamieszkiwał wieś Kołodno na Wołyniu. 14 lipca 1943 roku młody Stanisław zauważył furmanki z grupą mężczyzn, które jechały w kierunku wsi. Niedługo później zaobserwował pojedynczych ludzi, którzy uciekali ze wsi przez pole do lasu. Poza tym nie działo się nic, co by wskazywało na to, że Polacy są zabijani we własnych domach. "Banda miała takie założenie, że do czasu aż opanują całą wieś, nie wolno było oddawać strzałów na wolnym powietrzu, żeby nie robić paniki, tzw. popłochu" - napisał Stanisław Kazimierów w swoich wspomnieniach, które znalazły się w książce "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945".

Stanisław i jego rodzina zostali ostrzeżeni o niebezpieczeństwie przez sąsiada, który widział, jak nacjonaliści zabijają jego żonę. Matka Stanisława zdecydowała jednak, że nie ucieknie, ponieważ nikt nie zabije starszej kobiety i małego dziecka. Stanisław z mamą chwilę później zostali zatrzymani przed domem przez grupę osób, w tym znajomego im sąsiada. Mężczyźni kazali im wejść do domu i położyć się twarzą do ziemi. "Kiedy kładłem się, popatrzyłem się jeszcze przez okno na zachodzące słońce i nie miałem żadnych nadziei, że już kiedykolwiek będę mógł zobaczyć to zachodzące słońce. Tego momentu przeżycia przed świadomą śmiercią dokładnie opisać nie można, ale strasznie było mnie żegnać się z tym światem" - napisał dalej. W kierunku kobiety i dziecka oddane zostały cztery strzały.

Stanisław został postrzelony w łydki, a jego mama zginęła na miejscu. Chłopiec wiedział, że za armią ruszą złodzieje, dlatego pożegnał się z ciałem matki i gdy zrobiło się ciemno i cicho, uciekł z domu. Ze względu na duży ubytek krwi, Stanisław zemdlał na wiejskiej drodze. Gdy się obudził, był w domu ukraińskich sąsiadów, którzy opatrzyli mu rany i schowali przed armią, za co im samym groziła śmierć. Starszy brat Stanisława, dowiadując się, że chłopiec przeżył, wysłał po niego znajomego Ukraińca - Jarsema, który wywiózł dziecko na wozie, ukrywając je w sianie. Stanisław trafił do szpitala, który był prowadzony przez ukraińskiego lekarza o nazwisku Zahorański. Przebywał w nim przez trzy miesiące.

Helena Krzemionowska-Łowkis wróciła na Wołyń w 1994 roku, po 50 latach, by odnaleźć osoby, które mogą pamiętać jej rodzinę: prababcię Jadwigę, babcię Kasię czy mamę Zofię, które w trakcie zbrodni wołyńskiej mieszkały we wsi Ptycza. Z jedną z Ukrainek porozmawiała o tym, jak wyglądały relacje Polaków i Ukraińców przed wojną. Jej słowa spisała w książce "Powroty na Wołyń".



- Pani wie, jaki był ładny i dobry świat? Nie mieliśmy takich bogatych domów, jak dziś, że człowiek boi się wejść do pokoju, żeby podłogi nie zabrudzić. Domy były biedne, często bez podłóg, tylko glina. Ale to nic. Rzucało się na nią wiązkę słomy i tańczyła młodzież do rana, weseliła się. A jak śpiewała! Nikt nie myślał, że ten to Polak, a ta to Ukrainka. I świętowaliśmy razem polskie i ukraińskie ważne uroczystości. I żeniliśmy się. I dzieci nam się rodziły - i polskie, i ukraińskie, i wspólne. A potem co się narobiło? Jaki to diabeł wstąpił w naszych? Po co było tak strasznie mordować Polaków? - zastanawiała się jedna z nich.

Z szacunków polskich historyków, na które powołuje się IPN, w samym Wołyniu zginęło od 40 do 60 tysięcy Polaków. Od 20 do 40 tys. Polaków zamordowano w Galicji Wschodniej, a co najmniej cztery tysiące osób zginęło na terenie dzisiejszej Polski. Łącznie ma to być więc około 100 tys. ofiar. Część z nich spoczywa w masowych i nieoznaczonych grobach. Na skutek działań ukraińskich nacjonalistów setki tysięcy Polaków opuściło swoje domy na Wołyniu, uciekając - mimo wciąż trwającej wojny - do centralnej Polski.

Na podstawie uchwały z dnia 22 lipca 2016 roku, Sejm ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.