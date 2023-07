Stoltenberg: Jest zgoda Turcji na wejście Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego

Zobacz wideo Putin wepchnął Finlandię i Szwecję do NATO? Ekspertka: Rosja będzie miała dłuższą granicę do pilnowania

Szef Sojuszu nazwał tę zgodę historyczną chwilą. Prezydent Recep Erdogan zgodził się na skierowanie protokołu akcesyjnego do tureckiego parlamentu do szybkiej ratyfikacji. - Ma to nastąpić tak szybko, jak to możliwe - dodał Jens Stoltenberg.

REKLAMA

"Historyczny krok". Stoltenberg: Jest zgoda Turcji na wejście Szwecji do NATO

Zgoda Turcji zapadła dzień przed rozpoczęciem w Wilnie szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego z udziałem przywódców krajów członkowskich. Turcja długo zwlekała z ratyfikacją dokumentów akcesyjnych, bo zarzucała władzom Szwecji brak współpracy w walce z terroryzmem i niechęć do ekstradycji Kurdów, których nazywa terrorystami. "Jest to historyczny krok, który sprawia, że wszyscy sojusznicy NATO są silniejsi i bezpieczniejsi" - napisał na Twitterze Stoltenberg.

Wcześniej Erdogan powiedział, że Turcja uzależnia zgodę na przyłączenie Szwecji do NATO od swojego członkostwa w Unii Europejskiej. - Najpierw otwórzmy drogę do członkostwa Turcji w Unii Europejskiej, a potem otworzymy ją dla Szwecji, tak jak otworzyliśmy ją dla Finlandii - powiedział prezydent Turcji w telewizyjnym wystąpieniu przed wyjazdem na jutrzejszy szczyt NATO w Wilnie.

Szwecja i Finlandia razem złożyły wnioski o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego kilka miesięcy po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Podczas szczytu w Madrycie w czerwcu ubiegłego roku oba kraje zostały oficjalnie zaproszone do NATO. Od kwietnia tego roku Finlandia jest 31. krajem członkowskim Sojuszu.

We wtorek Wilnie rozpocznie się szczyt NATO. Przywódcy krajów członkowskich Sojuszu będą rozmawiali między innymi o wojnie na Ukrainie i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Komentatorzy oczekują, że szczyt może także przynieść przełom w negocjacjach akcesyjnych ze Szwecją, która stara się o przyłączenie do NATO od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę.