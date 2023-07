Szczyt NATO. Joe Biden jest już w Wilnie. W planach spotkanie z prezydentem Litwy

Zobacz wideo Niestosowne zachowanie Terleckiego w Sejmie. Obraził posłankę!

Joe Biden przybył na Litwę z Londynu, gdzie spotkał się z Królem Karolem oraz premierem Rishim Sunakiem. Na lotnisku w Wilnie powitał go prezydent Gitanas Nauseda. We wtorek odbędzie się oficjalna ceremonia powitania amerykańskiego przywódcy na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w stolicy Litwy. Następnie Biden i Nauseda odbędą rozmowy bilateralne.

REKLAMA

Andrzej Duda na odprawie MON przed szczytem NATO. "Szczególny moment"

Szczyt NATO. Joe Biden przybył do Wilna

Główne punkty wizyty prezydenta USA to udział w spotkaniach w ramach 74. szczytu Paktu Północnoatlantyckiego. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że najważniejsze tematy szczytu to dalsze wsparcie Ukrainy, wzmocnienie wschodniej flanki NATO oraz członkostwo Szwecji w Sojuszu. Biały Dom sugerował wcześniej, że podczas szczytu może dojść do spotkania Joe Bidena z Tayipem Erdoganem. Nie wiadomo jednak czy wobec nowych żądań prezydenta Turcji w sprawie przyjęcia Szwecji do NATO do spotkania dojdzie. Finałem wizyty Joe Bdena na Litwie będzie przemówienie, które prezydent USA wygłosi na dziedzińcu Uniwersytetu Wileńskiego.

Czego chce Erdogan za członkostwo Szwecji w NATO? Biden wyjaśnia

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że na szczycie w Wilnie zostaną omówione kroki niezbędne do przyjęcia Ukrainy do NATO. W przeddzień spotkania polityk wskazywał, że ważnym tematem rozmów będzie także wzmocnienie bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń ze strony reżimu rosyjskiego i białoruskiego. - Podczas szczytu NATO wzmocnimy nasze odstraszanie i obronność, włączając w to więcej inwestycji. Zwiększymy wysiłki we wsparciu Ukrainy i zbliżymy Ukrainę do NATO. Będziemy też jeszcze bardziej pracować z partnerami, by wzmocnić porządek międzynarodowy - zapowiedział szef NATO.