Fala afrykańskiego upału. Grecja obawia się pożarów. Włochy wydają alerty

Nad Europę wcoąż napływają masy bardzo ciepłego i suchego powietrza z północnej Afryki. W Grecji i we Włoszech przez cały tydzień meteorolodzy spodziewają się rekordowych temperatur powyżej 40 stopni. Warunki będą sprzyjać pożarom.

Włochy. Ministerstwo zdrowia ogłosiło czerwony alert

We Włoszech upały potrwają co najmniej siedem dni. Temperatury mogą przekraczać 40 stopni Celsjusza. Meteorolodzy mówią o nowych rekordach ciepła. W poniedziałek ministerstwo zdrowia ogłosiło czerwony alert dla Rzymu i Rieti - informuje agencja ANSA. We wtorek będzie on obowiązywał w sześciu innych miastach: Bolzano, Florencji, Frosinone, Latinie, Perugii i Turynie. Najgorętszym dniem ma być środa. Czerwony alert zostanie utrzymany w Rzymie, Florencji i Rieti. Do nich dołączy Bolonia.

Grecja. Termometry wskażą nawet 43 stopnie Celsjusza

Fala gorąca w Grecji ma się rozpocząć we wtorek (11 lipca). Potrwa co najmniej cztery-pięć dni. Podobnie, jak we Włoszech, temperatura w wielu miejscach może przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Jak przewidują meteorolodzy, najgorszy będzie piątek (14 lipca) i sobota (15 lipca). W Tesalii i Grecji Środkowej oraz na Peloponezie termometry wskażą nawet 43 stopnie.

Ryzyko pożarów. W Grecji ma pomóc 200 strażaków z sześciu krajów

Lokalne władze przygotowują się także na prawdopodobieństwo pożarów. Już 5 lipca do Grecji przybyło 40 strażaków z Rumunii. Po dwóch tygodniach służby zostaną zastąpieni następną grupą z innego kraju. Jak informuje portal Greek City Times, w lipcu i sierpniu - w sezonie ryzyka - Grekom łącznie ma pomóc 200 funkcjonariuszy z: Bułgarii, Francji, Niemiec, Rumunii, Słowacji i Malty.