Zełenski pojawi się w Wilnie. Ukraińskie MSZ: Sojusznicy zgodzili się na skrócenie naszej drogi do NATO

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział w poniedziałek, że na szczycie w Wilnie zostaną omówione kroki niezbędne do przyjęcia Ukrainy do NATO. W przeddzień spotkania norweski polityk wskazywał, że ważnym tematem rozmów będzie także wzmocnienie bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń ze strony reżimu rosyjskiego i białoruskiego. - Podczas szczytu NATO wzmocnimy nasze odstraszanie i obronność, włączając w to więcej inwestycji. Zwiększymy wysiłki we wsparciu Ukrainy i zbliżymy Ukrainę do NATO. Będziemy też jeszcze bardziej pracować z partnerami, by wzmocnić porządek międzynarodowy - powiedział szef Sojuszu.

Szczyt NATO. Wydano zgodę na uproszczoną procedurę przyjęcia Ukrainy do Sojuszu

Wiadomo na pewno, że na szczycie w Wilnie Ukraina nie dostanie jeszcze zaproszenia do NATO. Prezydent USA Joe Biden potwierdził, że jest na to za wcześnie, a sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg kilkakrotnie dawał do zrozumienia, że póki trwa wojna, przyjęcie Ukrainy nie jest możliwe. NATO chce natomiast podnieść rangę stosunków dyplomatycznych z Kijowem do najwyższego możliwego poziomu. Prócz tego, sojusznicy zastanawiają się też nad propozycją Wielkiej Brytanii, by zlikwidować warunki, jakie 15 lat temu postawiono Ukrainie, by mogła ona zostać członkiem Sojuszu. Politycy mają też zadeklarować dalsze wsparcie dla ukraińskiej armii, także po zakończeniu konfliktu. - Pomożemy wojsku przekształcić się i podnieść z ery sowieckiej do standardów i sprzętu NATO - mówił Stoltenberg. Wśród decyzji szczytu można spodziewać się ustanowienia wieloletniego planu pomocy finansowej dla ukraińskiej armii. Na szczyt do Wilna ma przyjechać ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Po intensywnych rozmowach sojusznicy NATO osiągnęli konsensus w sprawie usunięcia Planu Działań na rzecz Członkostwa (MAP) z ukraińskiej drogi do członkostwa" - poinformował Dmytro Kułeba w swoich mediach społecznościowych. Szef ukraińskiego MSZ dodał także, że "z zadowoleniem przyjmuje tę długo oczekiwaną decyzję, która skraca naszą drogę do NATO" - Jest to również najlepszy moment, aby przedstawić jasne stanowisko w sprawie zaproszenia Ukrainy do członkostwa - dodał polityk.

Wciąż nie wiadomo jakie gwarancje bezpieczeństwa dostanie Ukraina. "Konsultacje trwają"

Wciąż nie ma ostatecznej decyzji co do tego, jakie dokładne gwarancje bezpieczeństwa miałaby dostać Ukraina z NATO. We wtorek w Wilnie rozpoczyna się dwudniowy szczyt Sojuszu, a wsparcie dla Kijowa będzie głównym tematem spotkania przywódców 31 krajów członkowskich oraz Szwecji.

Wiadomo na pewno, że na szczycie Ukraina nie dostanie jeszcze zaproszenia do wejścia do NATO. W Wilnie wciąż jednak trwają ostatnie konsultacje przed szczytem dotyczące tego, co Sojusz może zaoferować w zamian. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że dzisiaj kraje członkowskie będą starać się wypracować ostateczną decyzję. - Konsultacje trwają i jeszcze dzisiaj mamy zaplanowane kolejne spotkania. Jestem pewien, że wszyscy członkowie porozumieją się co do jednoznacznego sygnału, jaki damy Ukrainie. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale jestem pewien, że na szczycie pokażemy jedność i wyślemy Ukrainie mocny sygnał - mówił w Wilnie szef NATO.