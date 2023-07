Kreml potwierdza: Prigożyn i dowódcy Wagnera spotkali się z Putinem. "Przedstawili swoje wersje"

Jak pisaliśmy, niedawno francuski dziennik opublikował artykuł, w którym stwierdził, że szef wagnerowców Jewgienij Prigożyn przebywa na Kremlu od co najmniej 1 lipca. Tymczasem rzecznik Putina Dmitrij Pieskow potwierdził, że Prigożyn faktycznie spotkał się z przywódcą Rosji.

Kreml potwierdza: Putin spotkał się z Prigożynem. Rozmowy trwały trzy godziny

Według słów Pieskowa do spotkania Prigożyna i Putina faktycznie doszło, 29 czerwca, pięć dni po marszu na Moskwę, i wzięło w nim udział 35 osób - w tym dowódcy oddziałów Wagnera. Rzecznik Kremla stwierdził przy tym, że rozmowy trwały "prawie trzy godziny". Nie ujawnił jednak poruszanych podczas nich tematów. - Jedyne, co możemy powiedzieć, to to, że prezydent przedstawił ocenę działań firmy na froncie podczas specjalnej operacji wojskowej, a także przedstawił swoją ocenę wydarzeń z 24 czerwca - powierdział Pieskow, jak cytuje kommersant.ru, i dodał:

- Sami dowódcy przedstawili swoją wersję tego, co się stało. Podkreślili, że są zagorzałymi zwolennikami i żołnierzami głowy państwa i naczelnego wodza. Powiedzieli również, że są gotowi kontynuować walkę o ojczyznę - powiedział Pieskow.

Prigożyn przetrzymywany na Kremlu? Tak twierdzi francuski dziennik

Francuski dziennik "Liberation" opublikował natomiast 7 lipca artykuł, w którym stwierdził, że Jewgienij Prigożyn przebywa w Moskwie co najmniej od 1 lipca. Według medialnych doniesień szef wagnerowców może "dążyć do przeprowadzenia 'wielkiego okrucieństwa na korzyść Rosji'", czym mógłby ponownie zyskać łaskę Putina. Miałoby chodzić o zlikwidowanie Wołodymyra Zełenskiego. Więcej na ten temat w artykule powyżej.