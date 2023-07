Premier Holandii Mark Rutte odchodzi z polityki po upadku rządu. Podał powód

Zobacz wideo Patrycja i Paulina czekają na dziecko ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Premier Holandii Mark Rutte nie będzie startował w nadchodzących wyborach. W poniedziałek zapowiedział, że zrezygnuje z przewodniczenia swojej centroprawicowej partii VVD po zaprzysiężeniu nowego rządu. Rutte stał na czele rządu od 2010 roku, przez cztery kadencje. W piątek poinformował o rozpadzie czteropartyjnej koalicji i swojej dymisji.

REKLAMA

W ostatnich dniach pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, co mnie motywowało. Jedyną odpowiedzią jest Holandia. Wczoraj rano podjąłem decyzję, że nie będę już liderem VVD. Kiedy zostanie utworzony nowy gabinet po wyborach, odejdę z polityki

- przyznał w poniedziałek w parlamencie, przed debatą na temat upadku rządu. Reuters cytuje słowa holenderskiego premiera, który w późniejszej rozmowie z dziennikarzami powiedział, że "robi to z mieszanymi uczuciami". - Ale podjąłem decyzję i ta decyzja wydaje się słuszna - dodał Mark Rutte.

Premier Holandii Mark Rutte odchodzi z polityki po upadku rządu

Przypomnijmy, że rządząca w Holandii koalicja nie doszła do porozumienia w sprawie polityki migracyjnej - Nie jest tajemnicą, że koalicjanci mają bardzo różne poglądy na politykę migracyjną. I dziś niestety musimy stwierdzić, że różnice te są nie do pogodzenia - poinformował w oświadczeniu premier Holandii. Następnie Rutte złożył na ręce króla dymisję wszystkich ministrów i sekretarzy stanu. Premier i lider centroprawicowej partii VVD, próbował przeforsować projekt nowego prawa, który miał ograniczyć napływ uchodźców do Holandii. Jeden z proponowanych przepisów zakładał, że w ciągu miesiąca na teren Holandii mogłoby wjechać maksymalnie 200 krewnych uchodźców wojennych. Mniejsze ugrupowania koalicyjne sprzeciwiały się tego typu rozwiązaniom, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu koalicji. W ostatniej chwili na stole pojawiło się kompromisowe rozwiązanie przewidujące, że nowe ograniczenia działałyby tylko w sytuacji, gdyby doszło do nagłego, masowego napływu migrantów. Ostatecznie członkom koalicji rządowej nie udało się dojść do porozumienia.

Premier powiedział, że pozostanie na stanowisku do wyborów, które odbędą się najwcześniej w połowie listopada. Mark Rutte może jednak opuścić stanowisko wcześniej - w poniedziałek ma odbyć się głosowanie nad wotum nieufności dla jego rządu. Wniosek złożyły dwie partie lewicowe i jedna skrajnie prawicowa partia antyislamska. Mark Rutte, który kieruje Holandią od 2010 roku, czyli przez cztery kadencje, jest najdłużej urzędującym premierem w historii kraju. Politico przypomina, że Rutte zyskał sobie przydomek "teflonowy Mark", ze względu na jego zdolność do sprawowania władzy w kryzysach politycznych Portal przypomina o skandalu związanym z dotacjami na opiekę nad dziećmi, który spowodował, że Rutte na krótko wycofał się w styczniu 2021 r. Wrócił po dwóch miesiącach, po tym, jak jego partia VVD zajęła pierwsze miejsce w wyborach krajowych.

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: