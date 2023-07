Jak podaje "Guardian", w poniedziałek 10 lipca doszło do ataku w szkole średniej w Tewkesbury (hrabstwo Gloucestershire w południowo-zachodniej Anglii). Zgłoszenie o zajściu wpłynęło na policję koło godziny 9:10. Służby przekazały brytyjskiemu dziennikowi, że w związku ze zdarzeniem został aresztowany nastoletni chłopiec.

"Służby ratunkowe są na miejscu incydentu w szkole Tewkesbury na Ashchurch Road. Szkoła jest zamknięta, podczas gdy policja jest na miejscu zdarzenia" - napisała na Twitterze policja Gloucestershire o 11:25. Po godzinie 12 służby dodały, że w związku z podejrzeniem rany kłutej po incydencie w szkole jedna dorosła osoba została przetransportowana do szpitala. "Zostaliśmy wezwani rano z raportem, że uczeń dźgnął nożem nauczyciela" - napisano.

Jak pisze "Guardian", szkoła wystosowała wiadomość do rodziców, w której podkreśliła, że dzieci i rodziny z pobliskiej szkoły podstawowej i żłobka są bezpieczne i mają się dobrze. Dodano także, że w budynku szkoły średniej pracuje aktualnie policja i poproszono, by rodziny nie przychodziły do placówki "W tej sytuacji wszyscy pracownicy szkoły będą wspierać dzieci i kontaktować się z policją, dlatego prosimy, aby nie próbować komunikować się z biurem szkoły. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i poinformujemy was tak szybko, jak to możliwe, gdy dowiemy się więcej" - napisano.

Niektórzy rodzice zwrócili natomiast uwagę, że kontakt ze strony szkoły był niewystarczający. "Wszystko, co nam wysłano, to e-mail z informacją, że szkoła jest zamknięta i by do niej nie dzwonić, ani nie jechać" - napisał w mediach społecznościowych jeden z rodziców. Tymczasem widok policji, pogotowia i helikopterów przed szkołą przywiódł na myśl czarne scenariusze. Tym bardziej że niektóre dzieci nie odbierały telefonów od rodziców lub miały je wyłączone.