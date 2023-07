Gierasimow odwołany ze stanowiska? Rosyjski MON rozwiewa wątpliwości. Pokazano nagranie

Zobacz wideo Prof. Legucka: Putin wywołał wojnę, żeby dać efekt "Krym nasz", ogłosić sukces

Niespełna dwuminutowe nagranie z początku obrad Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej opublikował na Twitterze korespondent "Financial Times" Max Seddon. "To uczucie, gdy specjalna operacja wojskowa przebiega zgodnie z planem: Ministerstwo Obrony Rosji publikuje pierwsze od tygodni nagranie przedstawiające dowódcę inwazji na Ukrainę Walerija Gierasimowa, najwyraźniej po to, by rozwiać rozpowszechnione plotki, że został odwołany" - wyjaśnia na Twitterze dziennikarz.

REKLAMA

"The Moscow Times": Gen. Gierasimow odwołany

W sobotę "The Moscow Times", powołując się na doniesienia rosyjskich milblogerów, informował nieoficjalnie o zdymisjonowaniu generała Walerija Gierasimowa z dowództwa na Ukrainie. "Władimir Putin kontynuuje chaotyczne zarządzanie i zmienia dowódców rosyjskiej armii na froncie w Ukrainie Wojsko powoli, ale systematycznie traci grunt pod naporem kontrofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy" - czytamy. Także Anton Geraszczenko, doradca szefa resortu spraw wewnętrznych Ukrainy, przywołał ustalenia rosyjskiego blogera wojennego, Rybara. "Szef Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow został odsunięty od dowodzenia i kontroli, według korespondentów wojskowych. [...] Formalnie zachowuje stanowisko szefa Sztabu Generalnego, ale nie ma już nic wspólnego z rozwiązywaniem kwestii operacji wojskowych" - czytamy.

"The Moscow Times" podał, że choć Gierasimow oficjalnie nadal jest dowódcą rosyjskiej armii, faktyczne dowództwo nad wojskami ma sprawować obecnie generał pułkownik Michaił Teplinski. Wojskowy rok temu objął stanowisko dowódcy Sił Powietrznodesantowych, a w kwietniu został zastępcą dowódcy grupy w Ukrainie. Według medialnych doniesień zmiany w najwyższym kierownictwie rosyjskiej armii miały być konsekwencją buntu wagnerowców i marszu Jewgienija Prigożyna na Moskwę. Cytowani analitycy wojskowi przypomnieli, że "od początku wojny Putin co najmniej cztery razy zmieniał dowódcę armii skierowanej na podbój Ukrainy." "Nadal nie wiadomo jednak, kto dokładnie dowodził inwazją w pierwszych tygodniach napaści w lutym 2022 roku. Prawdopodobnie rosyjski prezydent chciał przypisać sobie zasługi za błyskawiczne zwycięstwo, którego oczekiwał" - napisali. Analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną wyliczyli, że w sumie od lutego 2022 r. do maja 2023 r. Putin wymienił co najmniej 17 wysokich rangą dowódców wojska.

Ukraina: Rosjanie zbombardowali punkt pomocy humanitarnej w Orichiwie

W poniedziałek rano Rosjanie zbombardowali punkt pomocy humanitarnej w mieście Orichiw, w obwodzie zaporoskim, na południu Ukrainy. W ataku zginęły cztery osoby. Rosyjski pocisk kierowany trafił w budynek miejskiej szkoły średniej, w której mieszkańcy Orichiwa odbierali wsparcie - żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Jak informuje Jurij Malaszko, szef zaporoskiej administracji wojskowej, w momencie ataku w szkole przebywało kilkanaście osób. Trzy kobiety i jeden mężczyzna zginęli na miejscu zdarzenia. Kolejnych 11 osób trafiło do szpitala. W wyniku bombardowania uszkodzonych zostało także kilka sąsiednich budynków. W ciągu minionej doby Rosjanie ostrzelali obwód zaporoski 36 razy. Rosyjskie pociski spadły na dziesięć miejscowości. We wsi Nowodanyliwka ranny został 65-letni mężczyzna.

Amunicja kasetowa dla Ukrainy. Jest reakcja Rosji. "Akt desperacji"

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: