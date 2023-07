Transpłciowa kobieta została Miss Holandii. To pierwszy raz w historii. 'Jestem po prostu Rikke'

Rikke Valerie Kolle pochodzi z Bredy, miasta położonego między Rotterdamem a Antwerpią. 22-letnia modelka jest pierwszą transpłciową Holenderką, która weźmie udział w konkursie Miss Universe, ale nie pierwszą jego transpłciową uczestniczką - tą była Angela Ponce, która reprezentowała Hiszpanię w 2018 roku.

Miss Universe 2023. Transpłciowa Holenderka w finale konkursu

Rikke Kolle powalczy o koronę w finale, który w tym roku odbędzie się w Salwadorze. "Zrobiłam to! To wprost nierealne, że mogę mówić o sobie Miss Holandii 2023. Jestem tak dumna i szczęśliwa, że aż trudno mi to opisać. (...) Tak, jestem kobietą trans i chcę dzielić się moją historią, ale jestem też po prostu Rikke i to jest dla mnie ważne" - napisała zwyciężczyni na Instagramie.

Kiedyś konkursy Miss Universe organizował Donald Trump, a dziś - transpłciowa aktywistka

Pierwszy konkurs Miss Universe odbył się 71 lat temu, w 1952 roku. Od roku 2012 mogą w nim uczestniczyć transpłciowe kobiety. Organizacja Miss Universe, którą w latach 1996-2015 kierował były prezydent USA Donald Trump, jest dziś w rękach Anne Jakrajutatip, transpłciowej przedsiębiorczyni i prezenterki z Tajlandii. "Nie nazywam już Miss Universe konkursem piękności. Nazywam go konkursem wzmacniającym pozycję kobiet" - stwierdziła Jakrajutatip w styczniowej rozmowie z Metro Weekly.

Jak podał brytyjski dziennik "The Independent", w tegorocznej edycji konkursu Miss Universe wprowadzono kolejną ważną zmianę - po raz pierwszy do udziału dopuszczone zostały mężatki i matki.