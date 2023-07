Białoruski niezależny portal informacyjny Nexta opublikował zdjęcie, które - zdaniem dziennikarzy - przedstawia statut Grupy Wagnera. Dokument opisuje zasady funkcjonowania wagnerowców, w tym deklarację, że najemnicy kontrolowani przez Jewgienija Prigożyna będą wspierać Władimira Putina i działania militarne podejmowane przez Rosję. Analitycy z ISW odnieśli się do tego regulaminu i wskazali, jakie mogły być przyczyny ujawnienia statutu wagnerowców.

REKLAMA

Zobacz wideo Rosja zagrożeniem dla polskiej demokracji i wyborów parlamentarnych? Szrot wyjaśnia słowa Dudy

Rosja. Regulamin Grupy Wagnera zobowiązywał Prigożyna do wspierania Putina w wojnie z Ukrainą?

Zdjęcie pojawiło się 9 lipca na twitterowym profilu portalu Nexta. W poście stwierdzono, że dokument został podpisany 1 maja 2014 roku przez Jewgienija Prigożyna oraz Dmitrija Utkina, byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego. Z treści opublikowanego regulaminu wynika, że do podstawowych zasad funkcjonowania Grupy Wagnera należało uczestnictwo w wojnie z Ukrainą, które miało przybrać formę służby lojalnej wobec Władimira Putina oraz narodu rosyjskiego.

Zniszczone groby wagnerowców we Władywostoku po buncie Prigożyna

W dokumencie wymieniono również zadania, do realizacji których zobowiązani zostali Prigożyn oraz Utkin. Prigożynowi przydzielono funkcję "dyrektora", który był odpowiedzialny m.in. za dostarczanie bojownikom broni i funduszy na pokrycie ich działalności, ochronę żołnierzy przed ewentualnymi zarzutami karnymi związanymi z najemnictwem i zapewnianie im stałego zatrudnienia. Z kolei do obowiązków Dmitrija Utkina, pełniącego rolę "dowódcy", należało na przykład szkolenie personelu, pozbywanie się dezerterów czy też przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu oraz narkotyków przez członków Grupy Wagnera.

Eksperci z ISW: Wyciek może być próbą naprawy wizerunku Grupy Wagnera po buncie Prigożyna

Analitycy z amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War skomentowali domniemany statut wagnerowców. W ich opinii "wyciek może być jedną z prób naprawy wizerunku Grupy Wagnera po buncie Prigożyna z 24 czerwca". Eksperci zauważyli przy tym, że w dokumencie wyraźnie podkreślono lojalność wagnerowców wobec Władimira Putina. Zadeklarowano również chęć podporządkowania się realizacji celów wyznaczonych przez rosyjskie władze.

Dziennikarz CNN dotarł do obozu wagnerowców w Białorusi. Jest nagranie

Analitycy ISW stwierdzili również, że dostęp do statutu Grupy Wagnera mieli prawdopodobnie zwolennicy Prigożyna oraz rosyjskie służby, które przeszukały rezydencję szefa wagnerowców, o czym pisaliśmy.