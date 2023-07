Chiny. Atak nożownika w przedszkolu. Nie żyje sześć osób

Jak podaje BBC, w poniedziałek o godzinie 7:40 czasu lokalnego w jednym z przedszkoli w południowo-wschodniej prowincji Guangdong w Chinach doszło do ataku nożownika. 25-letni mężczyzna został aresztowany 20 minut później.

Chiny. Atak nożownika w przedszkolu w prowincji Guangdong

Zdaniem policji doszło do "celowej napaści". Jak podała agencja AFP, na którą powołuje się BBC, w ataku zginęło sześć osób - jeden nauczyciel, dwoje rodziców i trzech uczniów. Jedna osoba została natomiast ranna. Agencja Reutera podaje, że napastnik dźgnął swoje ofiary nożem. Mężczyzna został zatrzymany, a policja prowadzi dochodzenie w sprawie.

Brutalne ataki to rzadkość w Chinach, ale ataki nożownika zdarzają się coraz częściej

BBC podkreśla, że choć brutalne napaści są spotykane w Chinach stosunkowo rzadko, to w ostatnich latach w kraju odnotowano "falę ataków nożem", w tym kilka w szkołach. Do jednego z nich doszło w sierpniu ubiegłego roku, kiedy napastnik wtargnął do przedszkola w południowo-wschodniej prowincji Jiangxi. W zdarzeniu zginęły wówczas trzy osoby, a sześć kolejnych zostało rannych.

Do napaści z nożem doszło także w kwietniu 2021 roku w mieście Beiliu - zginęło wówczas dwoje dzieci, a 16 zostało rannych. W 2018 roku atak miał miejsce w przedszkolu w Chongging. Wówczas 14 dzieci zostało rannych.



