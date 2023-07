Tragedia w Wimbledonie. Zmarła kolejna ośmiolatka ze szkoły, w którą wjechał samochód

Do tragedii doszło w czwartek (6 lipca) przed godziną 10:00 czasu lokalnego. Samochód prowadzony przez 46-letnią kobietę wjechał w budynek szkoły podstawowej mieszczący się przy Camp Road w londyńskiej dzielnicy Wimbledon. W ciągu 15 minut na miejscu zjawili się uzbrojeni funkcjonariusze. W budynku przeprowadzono ewakuację, a dzieci zostały odebrane przez rodziców.

Jak podaje BBC, zmarła kolejna ośmiolatka uczestnicząca w tragicznym wypadku w Wimbledon. Nuria jest już drugą dziewczynką, której obrażenia okazały się śmiertelne. Rodzice określili ją jako "ucieleśnienie radości, życzliwości i hojności", kiedy dziękowali lekarzom, służbom ratunkowym i personelowi szkoły za wszelką pomoc okazaną uczennicy.

W wyniku wypadku 16 osób wymagało opatrzenia na miejscu, a aż 10 hospitalizacji. Pomocy poszkodowanym udzielało 15 karetek pogotowia. Jeszcze tego samego dnia w godzinach popołudniowych służby poinformowały o śmierci ośmioletniej dziewczynki. Selena zmarła z powodu odniesionych obrażeń. W szpitalu w stanie ciężkim nadal przebywa 40-letnia kobieta, która również padła ofiarą wypadku.

Wjechała autem w budynek szkoły podstawowej. Policja: To nie był atak terrorystyczny

Kierująca pojazdem 46-latka została aresztowana pod zarzutem spowodowania śmierci wskutek niebezpiecznej jazdy i zwolniona za kaucją. Według policji zdarzenie nie nosi znamion ataku terrorystycznego. Szkoła, w której doszło do tragedii to ekskluzywna, prywatna placówka przeznaczona dla dziewcząt w wieku od czterech do 11 lat, zlokalizowana w sąsiedztwie Wimbledon Common.