"W przypadku potwierdzenia próby ataku rakietowego NATO na elektrownię jądrową w Smoleńsku (Desnogorsku) należy rozważyć scenariusz jednoczesnego uderzenia Rosji na południowo-ukraińską elektrownię jądrową, rówieńską i chmielnicką, a także na obiekty jądrowe w Europie Wschodniej. Nie ma się czego wstydzić" - napisał na Telegramie były prezydent Federacji Rosyjskiej. Ostatnie zdanie wpisu Dmitrij Miedwiediew zdaje się kierować do nieprzekonanych rodaków i wskazuje, jak oczywistym rozwiązaniem powinien być atak na elektrownie jądrowe w Europie.

Miedwiediew grozi odwetem. Cel: elektrownie jądrowe w Europie

O rzekomej próbie ataku rakietowego na elektrownię jądrową w Smoleńsku przez ukraińskie siły zbrojne poinformował w niedzielę wieczorem propagandowy kanał telegramu Mash. Według przekazanych przez źródło informacji Ukraina miała rzekomo próbować przeprowadzić atak rakietowy na elektrownię jądrową Diesnogorsk w obwodzie smoleńskim i lotnisko wojskowe w obwodzie kałuskim - przywołuje te ustalenia "Ukraińska Prawda" Prokremlowski kanał wskazał, że znalezione w tym rejonie fragmenty broni wskazują na użycie brytyjskich pocisków Storm Shadow. O

Doniesienia na temat rosyjskiej elektrowni mogą służyć wyciszeniu wieści z Ukrainy na temat przygotowywanej przez Rosję prowokacji na terenie Elektrowni Atomowej w Zaporożu. O sytuacji w zaporoskiej elektrowni jądrowej mówił w niedzielę prezydent Ukrainy. W wywiadzie, który cytuje agencja Unian, Wołodymyr Zełenski podkreślił ustalenia ukraińskiego wywiadu, z których wynika, że Rosja mogła zaminować największą w Europie elektrownię jądrową w Zaporożu, przygotowując się do zainscenizowanej eksplozji, mającej na celu powstrzymanie ukraińskiej kontrofensywy. Komentując oświadczenie MAEA, że organizacja nie znalazła dowodów na dodatkowe wydobycie, Zełenski powiedział: "Czy w tym miejscu są inne materiały wybuchowe? Tak. Czy teraz widzą te materiały wybuchowe? Nie. Czy jest wystarczająco dużo bezstronnych obserwatorów, aby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski na temat tego, jak duża część terenu jest zaminowana? Nie" - stwierdził.

Wybuchy w okolicy mostu Krymskiego. Rosja oskarża Ukrainę o atak

W niedzielę przed południem czasu doszło do serii eksplozji w rejonie mostu Krymskiego. Przeprawa przez most została zamknięta na kilka godzin. Rosyjscy okupanci twierdzą, że zestrzelili ukraińską rakietę. Strona ukraińska zaprzecza tym spekulacjom. Szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksionow w pierwszym komunikacie zapewniał, że rakietę zestrzelono na wysokości Półwyspu Kerczeńskiego. Podkreślił, że nikt nie zginął ani nie ma uszkodzeń. Rosyjskie władze Krymu wezwały mieszkańców, by nie panikowali. Ukraińskie media, które powoływały się na źródła Rosjan, wskazywały, że do uszkodzeń jednak doszło, a rostowska obrona przeciwlotnicza zadziałała bez zarzutu.

W poniedziałek rano ukraiński Sztab Generalny poinformował, że najcięższe walki na froncie toczą się w Zagłębiu Donieckim, gdzie Rosjanie ostrzeliwują miasta i osiedla. W nocy Rosjanie przeprowadzili również atak rakietowy na Mikołajów. W ciągu ostatniego dnia wojska rosyjskie przeprowadziły w sumie ponad 30 bombardowań z powietrza i 47 ostrzałów z artylerii rakietowej. Przeciwnik skupia główne wysiłki w okolicy Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki. Siły ukraińskie odparły tam ponad 30 rosyjskich ataków. Po nieudanych szturmach Rosjanie rozpoczęli intensywny ostrzał artyleryjski ponad pięćdziesięciu osiedli.

W ciągu ostatniej doby ukraińskie lotnictwo zbombardowało obszar koncentracji wojsk rosyjskich. Artyleria zniszczyła dwa rosyjskie zgrupowania ludzi i sprzętu, dwie baterie armat i dwie stacje walki elektronicznej. Według informacji sztabu w Kijowie, Rosjanie próbują uzupełnić straty, poniesione na froncie, werbując kryminalistów i bezrobotnych. Na poligonie Kraju Ałtajskim przy granicy z Kazachstanem trwa szkolenie 300 osób, które podpisały kontrakt z armią rosyjską. To byli więźniowie, narkomani i ludzie bez stałego zajęcia. Część z nich zaangażowano mimo złego stanu zdrowia.

Amunicja kasetowa dla Ukrainy. Jest reakcja Rosji. "Akt desperacji"

