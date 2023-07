Amerykańskie media nieoficjalnie: Do Ukrainy trafiły polskie śmigłowce Mi-24

Zobacz wideo Niestosowne zachowanie Terleckiego w Sejmie. Obraził posłankę!

Wcześniej ten model śmigłowca na Ukrainę przekazały Macedonia (również 12 maszyn) i Czechy (cztery). Już w zeszłym roku pojawiły się niepotwierdzone oficjalnie doniesienia, że również polskie maszyny są w Ukrainie. Przekazanie śmigłowców nie zostało oficjalnie ogłoszone przez polskie władze. "Wall Street Journal" podkreśla w swojej publikacji, że Rosja ma znaczną przewagę w lotnictwie. W związku z tym Ukraińcy mają ograniczać wykorzystanie maszyn, aby ich nie tracić.

Nieoficjalnie: Ukraina otrzymała od Polski 12 śmigłowców Mi-24

Polska jeszcze w zeszłym roku miała 28 śmigłowców Mi-24. Zastępowane są one nowoczesnym zachodnim sprzętem. M.in. w ubiegłym roku podpisano umowę z PZL Świdnik na dostawy 32 śmigłowców AW149. Kupujemy również amerykańskie AH-64E Apache Guardian i S-70i Black Hawk.

W sobotę ukraiński minister obrony narodowej Ołeksij Reznikow podkreślił we wpisie na Faceboku, że ochrona ukraińskiego nieba to dla niego "osobiste wyzwanie". "W Kijowie prawie wypełniliśmy to zadanie. We Lwowie, Charkowie, Dnieprze, Zaporożu, Odessie - jeszcze nie, ale pracujemy nad tym" - napisał.

Szczyt NATO w Wilnie

We wtorek w Wilnie rozpocznie się szczyt NATO. Temat wojny na Ukrainie i ukraińskiego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim ma być jednym z kluczowych zagadnień. Amerykański prezydent Joe Biden, który weźmie udział w szczycie, podkreślał w rozmowie z CNN, że NATO może rozważać wejście Ukrainy do Sojuszu po zakończeniu wojny. Amerykański przywódca podkreślił, że gdyby sojusz rozszerzono w trakcie wojny, NATO byłoby zobowiązane do chronienia każdego centymetra terytorium krajów członkowskich. - To zobowiązanie, które wszyscy podjęliśmy bez względu na wszystko. Jeśli trwa wojna, to wszyscy jesteśmy w stanie wojny. W takim przypadku jesteśmy w stanie wojny z Rosją - powiedział Joe Biden. - Musimy przygotować rozsądną ścieżkę dla Ukrainy, by mogła kwalifikować się do Sojuszu. Przed wojną odrzucono wniosek Putina, który domagał się zobowiązania, że Ukraina do NATO nie wstąpi. NATO prowadzi politykę otwartych drzwi - podkreślił prezydent USA.