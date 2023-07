Wybuchy w okolicy mostu Krymskiego. Zestrzelono pocisk manewrujący. Rosjanie oskarżają Ukrainę

9 lipca około godz. 11:00 doszło do serii eksplozji w rejonie mostu Krymskiego. Przeprawa przez most została już wznowiona., chociaż przez jakiś czas była wyłączona z ruchu w obu kierunkach. Rosyjscy okupanci twierdzą, że zestrzelili ukraińską rakietę. Strona ukraińska zaprzecza tym spekulacjom.

Wojna w Ukrainie. Eksplozje w rejonie mostu Krymskiego

Szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksionow poinformował, że w pobliżu miasta Kercz zestrzelono pocisk manewrujący. W pierwszym komunikacie polityk zapewniał, że rakietę zestrzeliły siły rosyjskie na wysokości Półwyspu Kerczeńskiego i że nikt nie zginął, ani nie ma żadnych zniszczeń.

Rosyjskie władze, które okupują Krym, wezwały też mieszkańców, by nie ulegali panice. Ukraińskie media zauważają - cytując rosyjskie publikacje - że godzinę po zdarzeniu Rosjanie poinformowali o tym, że do uszkodzeń jednak doszło, a rostowska obrona przeciwlotnicza zadziałała bez zarzutu.

"Ruch samochodowy i kolejowy na moście Krymskim został wznowiony - poinformował minister transportu Krymu Nikołaj Łukaszenko" - poinformowała 9 lipca agencja informacyjna NEXTA.

Wojna w Ukrainie. Korki i kontrole na moście Krymskim

Po rosyjskiej stronie przed mostem Krymskim tworzą się długie kolejki. Spowodowały to szczegółowe kontrole rosyjskich władz. Według gazety "The Mirror", ma to związek z zaostrzeniem środków bezpieczeństwa w obawie przed wysadzeniem mostu Krymskiego przez grupę Wagnera.

Osoby, które chcą przejechać muszą stać w wielokilometrowych korkach - o czym pisaliśmy już w Gazeta.pl. Rosyjskie ministerstwo obrony podjęło decyzję o transportowaniu turystów na Krym statkami desantowymi - przekazał portal ru.krymr.com.