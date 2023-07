Potężne korki w drodze na Krym. Statki desantowe przewożą Rosjan. Co się dzieje?

Przed Mostem Krymskim po stronie Rosji zaczęły tworzyć się korki. Do ich powstawania przyczyniają się szczegółowe kontrole każdego samochodu zarządzone przez rosyjskie władze. Gazeta "The Mirror" poinformowała, że zaostrzenie środków bezpieczeństwa jest spowodowane obawą, że wagnerowcy spiskują, by wysadzić Most Krymski. Efekty tego odczuwają turyści, którzy stoją w wielokilometrowych korkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Kowal: Biden myśli o przyszłości. Naszym interesem narodowym jest rozbicie rosyjskiego imperializmu

Rosja. Potężne korki w drodze na Krym. Turyści są przewożeni statkami desantowymi

Czynnikiem sprzyjającym problemom komunikacyjnym jest sezon wakacyjny, podczas którego Rosjanie chcą przedostać się na półwysep. Według doniesień portalu ru.krymr.com Ministerstwo Obrony zdecydowało, aby turyści byli przewożeni na Krym statkami desantowymi w celu uniknięcia dużych korków.

Jak dodano, od 1 lipca odnotowano wzrost ruchu na Krym o 40 proc. - Staliśmy w korku przez 2,5 godziny. Most jest jeszcze daleko, a samochodów jest po prostu niewiarygodnie dużo - relacjonował turysta, cytowany przez portal ru.krym.com.

Minister transportu rosyjskiego rządu Krymu, Nikołaj Łukaszenko, przez kilka dni na swoim kanale Telegram relacjonował korki w pobliżu mostu Kerczeńskiego. Osiągały one do kilku kilometrów, a czas przejazdu był opóźniony o kilka godzin. Największe korki ze strony rosyjskiego Tamanu zanotowano w dniach 3 lipca, ponieważ wyniosły 13 kilometrów. Według prognoz, nastąpią jeszcze dwie fale wzmożonego ruchu na Krymie - pierwsza ma nastąpić w połowie lipca, a druga w sierpniu.

Rosjanki apelują do Putina: Nasza rodzina jest na skraju ubóstwa [WIDEO]

Krym. Turystom zalecono, aby jechali korytarzem lądowym. Most Krymski obsługuje tylko lekkie pojazdy

Po uszkodzeniu i zarwaniu mostu, a następnie ponownym jego otwarciu, na przeprawę mogą wjeżdżać tylko lekkie pojazdy i autobusy turystyczne. Ciężarówki podróżują promem lub korytarzem lądowym przez okupowane regiony Ukrainy. Gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratiew powiedział, że rosyjscy turyści powinni podróżować na Krym korytarzem. Stwierdził, że będzie to powód do dumy przejeżdżać przez "nowe terytoria rosyjskie" (czyli ukraińskie terytoria okupowane przez Rosjan).