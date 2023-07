Przywódca Legionu Wolność Rosji udzielił obszernego wywiadu brytyjskiemu tygodnikowi "The Observer", w którym odniósł się do obecnej sytuacji w Rosji. Według niego rządy Władimira Putina mogą potrwać do 2024 roku.

"W ciągu najbliższego miesiąca nastąpi kolejna niespodzianka" - zapowiada Legion Wolności Rosji

Maksimilian Andronnikow (pseudonim Cezar) przyznał, że w najbliższym czasie Legion Wolności Rosji planuje przeprowadzić kolejny atak na Rosję, wykorzystując zamieszanie, jakie wywołał swoim buntem Prigożyn. - W ciągu najbliższego miesiąca nastąpi kolejna niespodzianka. To będzie nasza trzecia operacja. Potem będzie czwarta i piąta. Mamy ambitne plany. Chcemy uwolnić całe nasze terytorium - stwierdził.



Legion funkcjonuje z pomocą ukraińskiego wojska, a pojazdy opancerzone, którymi dysponuje grupa, pochodzą od rosyjskiego wojska. Są to maszyny, które przejęli ukraińscy żołnierze podczas walk. Andronnikow zauważa, że straty Legionu Wolność Rosji nie są tak wielkie, jak przedstawiają to rosyjskie media. - Przebierali zwłoki swoich w ukraińskie mundury i puszczali je w telewizji. Nasze wyglądają inaczej. To wszystko było kłamstwem - skomentował. - Jesteśmy prototypem przyszłego rosyjskiego społeczeństwa - dodał i stwierdził, że był zszokowany mordowaniem ludności cywilnej w Ukrainie. Przekazał, że Legion Wolność Rosji "walczył i umierał za przyszłość Ukrainy i Rosji". - To wspólna walka, wspólna tragedia - dodał.

Według Andronnikowa powstanie Prigożyna osłabiło Putina. W jego ocenie Prigożyn uniknął kary, ponieważ ma wiele materiałów kompromitujących Putina. - Nie szanuję Prigożyna. On i Putin wyznają te same wartości. Prigożyn jest bardziej charyzmatyczny i przemawia do ultrapatriotów, którzy chcą walczyć do końca. Myślą, że ostrzejsze metody przyniosą im zwycięstwo. To nie jest realistyczne - stwierdził przywódca Legionu.

Rosja. "Koniec reżimu Putina jest bliski"

Andronnikow przekazał w rozmowie z "The Observer", że upadek reżimu Putina jest bliski - prawdopodobnie potrwa do końca 2024 roku. Ocenił, że w ostatnim czasie jego rządy są bardzo niestabilne i zauważył, że w rosyjskiej armii panuje niezadowolenie, ponieważ wielu żołnierzy nie otrzymało dotąd zapłaty za udział w wojnie.

- Jestem pewien, że kontrofensywa Ukrainy zakończy się sukcesem - dodał Andronnikow. Rosjanin opisał też Putina jako tchórzliwego "chłopca-kryminalistę", który chce terroryzować swoich przeciwników, ale wycofuje się za każdym razem, gdy przeciwnik używa siły. - Zdegradował i zrównał ludność rosyjską, grając na jej najniższych instynktach. Stali się głupi i agresywni. Mówi im, że źle żyją z powodu Zachodu, a to nieprawda - ich złe warunki życia są wynikiem złodziejstwa i mafijnego rządu w Moskwie - dodał.

Legionu Wolność Rosji to paramilitarna formacja utworzona w kwietniu 2022 roku. Składa się z kilkuset rosyjskich ochotników wojskowych. W jej skład mają wchodzić rosyjscy jeńcy lub dezerterzy, którzy zdecydowali się walczyć po ukraińskiej stronie. W maju i czerwcu grupa zajęła przygraniczne wsie w pobliżu rosyjskiego miasta Biełgorod. Wzięła wówczas do niewoli 10 rosyjskich żołnierzy.



Natomiast sam przywódca legionu - Maksimilian Andronnikow, na początku wojny w Ukrainie przeniósł się do kraju sąsiada. Rosyjskie media nazywały go wówczas nazistą, a prokuratura postawiła mu zarzuty zbrodni i zdrady ojczyzny.