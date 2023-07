Rosja reaguje na przekazanie Ukrainie amunicji kasetowej. "Przedłużanie agonii władz ukraińskich"

"To cyniczna próba przedłużenia agonii obecnych władz ukraińskich pomimo ofiar cywilnych" - podkreśla rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które w swoim stanowisku dot. amunicji kasetowej nazywa Ukraińców "ukronazistami". Według resortu zapewnienia co do ostrożnego i odpowiedzialnego korzystania z tego rodzaju amunicji "są bezwartościowe". "Doświadczenia z użyciem amunicji kasetowej na Bliskim Wschodzie i w innych regionach świata pokazują, że jej elementy mogą przez długi czas pozostać niewybuchami i eksplodować po zakończeniu działań wojennych. Dostarczając amunicję kasetową, Waszyngton faktycznie będzie wspólnikiem w zaminowaniu terytorium i będzie w pełni współodpowiedzialny za tych, którzy zginęli w wyniku eksplozji, w tym dzieci rosyjskie i ukraińskie" - czytamy w oświadczeniu.

Amunicja kasetowa dla Ukrainy. Rosja reaguje

MSZ Rosji stwierdziło, że USA coraz mocniej angażują się w działania wojenne w Ukrainie. "Przekazanie amunicji kasetowej to akt desperacji i dowód niemocy w obliczu niepowodzenia szeroko nagłaśnianej ukraińskiej 'kontrofensywy'. Kolejna 'cudowna broń', na którą liczą Waszyngton i Kijów, bez zastanowienia się nad poważnymi konsekwencjami, w żaden sposób nie wpłynie na przebieg specjalnej operacji wojskowej, której cele zostaną w pełni osiągnięte" - czytamy.

O tym, że Stany Zjednoczone dostarczą na Ukrainę amunicję kasetową, poinformował w piątek doradca prezydenta USA Jake Sullivan. Stosowanie takiej amunicji jest zabronione w ponad stu krajach świata. Pociski tego rodzaju rozpadają się na małe ładunki, które mogą razić ludzi na dużym obszarze. Jeśli ładunek nie wybuchnie, to może stwarzać zagrożenie przez wiele lat. Od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę media i organizacje pozarządowe wielokrotnie donosiły, że z amunicji kasetowej korzystała rosyjska armia. O tym fakcie przypomina też minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w wydanym w piątek oświadczeniu.

Reznikow: Rosja używa jej od pierwszego dnia agresji

Minister zapewnił, że amunicja nie będzie wykorzystywana na terytorium Rosji. "Zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych Ukraina ma powszechnie uznane na arenie międzynarodowej prawo do samoobrony i dlatego od dłuższego czasu oficjalnie występuje o tego rodzaju amunicję. Pragnę podkreślić, że korzystając z naszego niezbywalnego prawa do samoobrony, będziemy nadal ściśle przestrzegać wszystkich międzynarodowych konwencji humanitarnych podpisanych i ratyfikowanych przez Ukrainę"- napisał w oświadczeniu.

Ołeksij Reznikow podkreślił, że Rosja używa amunicji kasetowej od pierwszego dnia agresji na Ukrainę. W lutym i w marcu ubiegłego roku Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy z ponad milionem mieszkańców, było nieustannie bombardowane rosyjską amunicją kasetową.

Nasze stanowisko jest jasne: musimy wyzwolić nasze tymczasowo okupowane terytoria i ocalić życie naszych ludzi. W tym celu musimy zadać straty wrogowi - zbrodniarzom wojennym, gwałcicielom i rabusiom - którzy okupują nasze terytoria. Im więcej strat im zadamy, tym więcej istnień Ukraińców uda nam się uratować

- napisał minister. Ołeksij Reznikow poinformował też o zasadach, które będą stosowane przez Ukrainę przy użyciu amunicji kasetowej. Ukraina użyje tej amunicji wyłącznie do odzyskania swoich terytoriów uznanych przez społeczność międzynarodową. Ta amunicja nie będzie używana na oficjalnie uznanym terytorium Rosji. Amunicja ta nie będzie używana w miastach, aby nie stwarzać zagrożenia dla ludności cywilnej. "To jest nasz naród, Ukraińcy, których mamy obowiązek chronić"- podkreślił. Amunicja kasetowa będzie używana tylko w rejonach, w których jest koncentracja wojsk rosyjskich i posłuży do przełamania linii obrony wroga. Ponadto Ukraina będzie prowadzić ścisły rejestr użycia tej broni oraz stref, w których będzie ona używana. Kijów ma też informować partnerów o użyciu tej amunicji oraz o jej skuteczności.

