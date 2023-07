Zełenski wraca z Turcji do Ukrainy. Razem z nim są obrońcy Mariupola. "W końcu będą ze swoimi bliskimi"

Prezydent Ukrainy poinformował, że wraca do kraju z Turcji, a wraz z nim wywiezieni tam ukraińscy obrońcy. "Wracamy do domu z Turcji i sprowadzamy naszych bohaterów do domu. Ukraińscy żołnierze Denys Prokopenko, Swiatosław Pałamar, Serhij Wołynski, Ołeh Chomenko, Denys Szleha. W końcu będą ze swoimi bliskimi. Chwała Ukrainie!" - napisał Wołodymyr Zełenski.

