Rosjanki płaczą i proszą Putina: Żywiciel rodziny nie żyje z powodu naszego wojska [WIDEO]

W internecie pojawiło się nagranie, na którym dwie Rosjanki - Valeria i Elena Savelieva - apelują o pomoc do prezydenta Rosji Władimira Putina. Kobiety mówią, że zginął żywiciel ich rodziny Victor Saveliev, w związku z czym ich rodzina potrzebuje teraz pomocy.

Rosja. Kobiety zwróciły się do Władimira Putina o pomoc. "Dlaczego rząd się o nas nie troszczy?"

Valeria Savelieva na filmie opublikowanym przez agencję informacyjną NEXTA mówi, że jej mąż zginął na autostradzie M4 w pobliżu Rostowa nad Donem 24 czerwca. - Mój mąż znalazł się pod ostrzałem, gdy wracał do domu. Utknął na autostradzie przy wjeździe do miasta. W rezultacie pocisk trafił w pobliżu jego samochodu - mówiła Valeria Savelieva.

Rosjanka przekazała również, że jej rodzina próbowała otrzymać pomoc od państwa, ale do tej pory urzędnicy ciągle odmawiają udzielenia im pomocy. - Chodziliśmy po wszystkich instytucjach rządowych, aby dowiedzieć się przynajmniej kilku szczegółów i uzyskać pomoc od państwa. Odmawia się ich we wszystkich urzędach. Wiemy, że rodziny pilotów, którzy zginęli tego dnia, były wspierane finansowo przez rząd, ale czy my jesteśmy gorsi? Jesteśmy zwykłą rodziną z Rostowa, nasz żywiciel rodziny nie żyje z powodu naszego wojska. Dlaczego rząd się o nas nie troszczy? Dlaczego jesteśmy zmuszeni prosić o pomoc, a spotykamy się z odmową? - pytała Savelieva.

Kobieta zaznaczyła, że obecnie jej rodzinie brakuje wszystkiego. - Nasza rodzina jest na skraju ubóstwa. Moja teściowa jest niepełnosprawna i ma troje wnucząt, które potrzebują czegoś do jedzenia. Władimir, proszę, zajmij się tą sytuacją. Polegamy tylko na tobie, nie mamy nikogo innego, na kim moglibyśmy polegać - dodała Rosjanka.

Bunt Grupy Wagnera w Rosji trwał jeden dzień

24 czerwca szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn ogłosił bunt. Wówczas bojownicy zajęli miejsce rosyjskiego sztabu w Rostowie nad Donem. Następnie zaczęli podążać w kierunku Moskwy, jednak wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót wagnerowców. Na jego decyzję miał wpłynąć Alaksandr Łukaszenka.