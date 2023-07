Miedwiediew znów bredzi o armagedonie i obraża Bidena. "Zaspany staruszek", "opętany fantazjami"

Zobacz wideo Niestosowne zachowanie Terleckiego w Sejmie. Obraził posłankę!

Znany z agresywnie prowojennej retoryki Dmitrij Miedwiediew w sobotnim wpisie na Telegramie nazwał Joe Bidena "zaspanym staruszkiem". "[...] Powiedział, że dwa lata temu w Genewie odmówił prezydentowi Rosji gwarancji, że Ukraina nie przystąpi do NATO. Taki ze mnie zuch, nie uległem Rosjanom!" - napisał były prezydent i były premier Rosji. Dalej stwierdził, że Biden "haniebnie uciekł z Afganistanu" i "żeby ukryć wstyd, zrujnował gospodarkę Europy". "Następnie, po dostarczeniu do Ukrainy setek ton broni, rozpętał niezwykle niebezpieczny, przedłużający się konflikt z Rosją, w wyniku którego reżim kijowski niszczy resztki swojego kraju" - stwierdził.

REKLAMA

Miedwiediew odpłynął. "Wszystkie Dudy, Morawieckie, Kaczyńscy znikną"

Miedwiediew o Bidenie: Kusi neonazistów w Kijowie perspektywą NATO

"Po wyczerpaniu wszystkich środków obiecuje ładunki kasetowe i ponownie kusi neonazistów w Kijowie perspektywą wejścia do NATO, które oznacza trzecią wojną światową" - stwierdził. Miedwiediew często w swoich wypowiedziach straszy państwa Zachodu wybuchem konfliktu światowego lub użyciem przez Rosji broni atomowej. Przedstawiciele państw NATO, w tym USA, regularnie podkreślają, że ryzyko takiego ataku jest niskie.

W dalszej części wpisu Miedwiediew dalej obrażał prezydenta USA. Stwierdził, że każdy przywódca Stanów Zjednoczonych usiłuje "dominować" nad innymi państwami. "Może umierający dziadek, opętany niezdrowymi fantazjami, po prostu postanowił z gracją odejść, prowokując nuklearny armagedon i zabierając ze sobą połowę ludzkości do następnego świata" - napisał.

Mocne słowa Franciszka o śmierci migrantów: To hańba dla społeczeństwa

Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Jake Sullivan powiedział w piątek, że jego kraj dostarczy Ukrainie amunicję kasetową. Podkreślił, że Ukraina będzie używać tej amunicji do obrony kraju, a Rosjanie stosują ją od początku wojny do ataków na cele cywilne. Dodał, że ukraińskie władze zobowiązały się minimalizować ryzyko dla ludności cywilnej w razie użycia tego rodzaju amunicji. Stosowanie amunicji kasetowej jest zabronione w przeszło stu krajach świata. Pociski tego rodzaju rozpadają się na małe ładunki, które mogą razić ludzi na dużym obszarze. Jeśli ładunek nie wybuchnie, to może stwarzać zagrożenie przez wiele lat. Mówiąc o przyszłotygodniowym szczycie NATO w Wilnie doradca prezydenta powiedział, że Ukraina nie zostanie na nim przyjęta do Sojuszu. Szczyt będzie jednak ważnym krokiem na drodze do wejścia tego kraju do NATO. Jak dodał Jake Sullivan, kraje członkowskie będą tam rozmawiać, jakie kroki są niezbędne, aby Ukraina zakwalifikowała się do wejścia w skład Sojuszu.

***