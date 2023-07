Według najnowszych prognoz kolejne dni w Polsce będą wręcz upalne. Podobna pogoda będzie również u naszych południowych sąsiadów. Synoptycy wydali już ostrzeżenia meteorologiczne przed nadchodzącą falą upałów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

W najbliższych dniach w całej Polsce pojawią się upały. Gorąco będzie również w Niemczech

Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pierwsze upalne dni w Polsce pojawią się w sobotę 8 lipca. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 24 stopni na wschodzie i północy kraju do 30 stopni na zachodzie. Nad morzem oraz w rejonach podgórskich temperatura będzie niższa - około 23 stopni. Synoptycy wydali też na sobotę ostrzeżenia przed upałem, które obejmują województwa: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie.

9 lipca nadal będzie bardzo upalnie. Na zachodzie termometry wskażą 33 stopnie, w centrum Polski będzie do 29 stopni, a na zachodzie - 26 stopni. Chłodniej będzie nad morzem - maksymalnie 25 stopni. Nocą na zachodzie Polski temperatura wyniesie około 18 stopni.



Według meteorologów w poniedziałek 10 lipca na wschodzie kraju nadal będzie słonecznie. Więcej chmur pojawi się jednak na południu i zachodzie Polski - tam możliwe burze z gradem. Termometry wskażą do około 29 stopni w centrum oraz do 31 stopni na południu i zachodzie kraju - przekazują meteorolodzy IMGW.



Kilka godzin psy były zamknięte w nagrzanym samochodzie. "Bardzo dyszały"

Upalnie będzie również we wtorek 11 lipca - na zachodzie i w centrum około 30 stopni, a nad morzem nieco chłodniej, do 20 stopni. Równie ciepło będzie w kolejnych dniach - maksymalna temperatura pojawi się w centrum i wyniesie 30 stopni. Na pozostałym obszarze kraju termometry wskażą od 24 do 28 stopni.

Wyjątkowo gorąco będzie również w Niemczech. Od 8 lipca na zachodzie oraz południowym zachodzie tego kraju termometry mogą wskazywać nawet 35 stopni. "Jesteśmy na początku nowej fali upałów" - przestrzegają meteorolodzy.



Pogoda na lato okiem naukowców: Będzie gorąco, ale nie nad morzem

Rekordowe temperatury w Hiszpanii i we Włoszech. Upał do 40-45 stopni

Od 9 lipca wyjątkowo upalnie będzie również w Hiszpanii - tam temperatura może wzrosnąć nawet do 45 stopni. Nocami termometry nie wskażą mniej niż 25 stopni, co oznacza występowanie tropikalnych nocy. Według informacji przekazanych przez państwową agencję meteorologiczną Aemet, taka sytuacja związana jest z tym, że do krajów śródziemnomorskich napływają masy wyjątkowo ciepłego powietrza z północnej Afryki.

Równie wysokie temperatury pojawią się również we Włoszech. Termometry mogą tam wskazać nawet 40 stopni. Najcieplej ma być w Rzymie, Florencji, Palermo, Turynie, Perugii, Katanii czy na Sycylii i Sardynii - czyli w popularnych turystycznie destynacjach. "Rozpoczyna się intensywna i długotrwała fala upałów spowodowana ekspansją północnoafrykańskiego antycyklonu Cerber, który ciągnie upalne masy powietrza pochodzenia saharyjskiego" - przekazał włoski serwis meteorologiczny.