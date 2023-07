Białoruś. Łukaszenka chce bronić Ukrainy przed Polską. "Rozmawialiśmy z prezydentem Rosji"

Alaksandr Łukaszenka w czwartkowej rozmowie z mediami przedstawił kolejne propagandowe twierdzenia. Białoruski dyktator stwierdził, że na terenie jego kraju nie ma najemników z grupy Wagnera. Według niego Prigożyn ma przebywać w Petersburgu, a "może nawet pojechał do Moskwy". Następnie Łukaszenka otrzymał pytania dotyczące wojny w Ukrainie.

Łukaszenka rozmawiał z Putinem o "ataku zachodnich krajów, w tym Polski, na Ukrainę"

- Możliwość zajęcia zachodnich terytoriów Ukrainy przez Polskę lub inne zachodnie kraje jest absolutnie nie do przyjęcia - bredził na konferencji prasowej Łukaszenka. Dyktator Białorusi oczywiście nie odniósł się w żaden sposób do zajęcia ukraińskiej ziemi przez "wschodnie kraje", takie jak Rosja, która w 2014 roku anektowała Krym, a w 2022 roku bezpodstawnie zaatakowała Ukrainę.

- I rozmawialiśmy na ten temat z prezydentem Rosji. Pełne wzajemne zrozumienie. To bardzo niebezpieczna droga do eskalacji konfliktu w Ukrainie, jeśli chcą najechać terytorium Ukrainy i odzyskać terytoria "historyczne". To jest niedopuszczalne dla nas - kontynuował w propagandowym stylu polityk. Warto wspomnieć, że na historyczne granice odwoływał się wielokrotnie Władimir Putin mówiąc o ataku na Ukrainę.

Polska reaguje na brednie Łukaszenki. "Białoruski dyktator kolejny raz atakuje RP"

Do sprawy odniósł się pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. "Białoruski dyktator kolejny raz atakuje RP, wykorzystując kłamstwa dotyczące rzekomych planów ataku Polski na zachodnią Ukrainę. Jego ostatnia wypowiedź to budowa kolejnej warstwy działań informacyjnych przeciwko RP" - napisał Stanisław Żaryn.

Jak zaznaczył, Rosja i Białoruś od jakiegoś czasu atakują Polskę, prezentując ją jako zagrożenie dla Ukrainy, Europy czy sojuszników z Zachodu. "Jednocześnie białoruski despota sugeruje, że to Mińsk i Moskwa są gwarantem stabilności i bezpieczeństwa" - napisał dalej na Twitterze.