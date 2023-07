Tragedia na promie. Nowe informacje ws. Polki i jej syna. "Nadzór kuratora"

W czwartek 29 czerwca 36-letnia Paulina i jej siedmioletnie dziecko wypadli z promu płynącego do szwedzkiej Karlskrony. Ich życia nie udało się uratować.

Nowe informacje w sprawie Polki i jej syna

W sprawie pojawiły się nowe informacje, do których dotarł "Fakt". Jak się okazało, obojgu rodzicom Lecha ograniczono prawa rodzicielskie oraz przydzielono kuratora. Ojciec dziecka miał wyjechać za granicę i nie interesować się rodziną. - Sąd Rejonowy w Gdyni postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 roku ograniczył władzę rodzicielską nad małoletnim poprzez poddanie jej wykonywania nadzorowi kuratora z powodu nieprawidłowości w sprawowaniu opieki nad dzieckiem - przekazał w rozmowie z "Faktem" Łukasz Zioła, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku. Chodziło o zaniedbanie syna. Jak dodał sędzia, "w toku nadzoru sytuacja uległa poprawie, a matka zapewniała dziecku potrzebną opiekę i wsparcie oraz podejmowała czynności celem poprawy swoich warunków mieszkaniowych oraz życiowych". Dotąd miały nie wpływać żadne niepokojące informacje na temat sytuacji rodziny. "Ale to się zmieniło. Z matką zaczęły się dziać niepokojące rzeczy. Już w lutym tego roku zwrócono na to uwagę w sopockim przedszkolu, do którego chodził Lech. Kobieta jednak zapewniała, że uczestniczy w terapii" - donosi gazeta.

W czwartek 22 czerwca 2023 roku do sądu wpłynęło pismo z przedszkola z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną. - Pracowników przedszkola zaniepokoiły możliwe zaniedbania w opiece nad nim. W dniu 23 czerwca 2023 roku sędzia rodzinny zarządził wykonanie wywiadu środowiskowego. Kilka dni później dotarł do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gdyni również wniosek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni o wgląd w sytuację małoletniego z powodu możliwych zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych - relacjonował "Faktowi" Łukasz Zioła. Kurator postanowił przeprowadzić wywiad środowiskowy, jednak było już za późno. Urzędnik udał się do domu 36-latki w dniu 30 czerwca, dzień po śmierci Pauliny i Lecha.

Śmierć Polaków na promie. "Zapewniała, że jest zaopiekowana terapeutycznie"

Tragedia podczas rejsu do Szwecji. Nie żyje matka z dzieckiem

Duńska Komisja ds. Wypadków Morskich przekazała, że "na promie Stena Spirit nie doszło do wypadku, a kobieta i dziecko wypadli za burtę wskutek świadomego działania". Jak dodał szef komisji Oessur Jarleivson Hilduberg w rozmowie z P4 Blekinge, "jasne jest, że nie był to wypadek".

Pod koniec czerwca informowaliśmy, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako morderstwo. - Przestępstwo zostało zakwalifikowane jako morderstwo. Pojawiły się pewne okoliczności, które pozwoliły nam na przyjęcie takiej klasyfikacji - powiedział w rozmowie z "Faktem" Thomas Johansson z miejscowej policji. Dzień później Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zmieniła kwalifikację czynu w śledztwie. Rzeczniczka gdańskiej prokuratury Grażyna Wawryniuk przekazała, że śmierć matki i dziecka podczas rejsu promem z Gdyni do Karlskrony nie była wynikiem wypadku ani nieszczęśliwego zdarzenia. - Po czynnościach, które zostały przeprowadzone, jest zmiana kierunku tego postępowania - powiedziała prokurator. Dodała, że "w tej chwili śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa dziecka oraz w sprawie targnięcia się na życie przez matkę".

